Пропагандистка Скабєєва зраділа, що без вугілля з РФ в Україні будуть мерзнути діти та хворі

Скабєєва "налякала" українців холодною зимою без вугілля з РФ / скріншот

З 1-го листопада Росія припинила постачання вугілля в Україну. Це не могло пройти повз пропагандистки Кремля Ольги Скабєєвої, яка угледіла тут привід для радості. Вона розповіла, як мерзнутимуть українські діти в дитсадках та пацієнти в лікарнях без рятівного вугілля.

Пропагандистка заявила, що "бо-бо " буде саме українцям, а не росіянам. ВВона також згадала, що з січня "Газпром" припинить прокачування газу через українську ГТС. На цинічну заяву Скабєєвої відреагував член української делегації в ТКГ Денис Казанський.

"Для цих людей (а точніше нелюдей) дійсно немає дна. Але по якомусь непорозумінню багато хто досі вважає ось це нашим "братнім народом", – написав Казанський у своєму Telegram-каналі.

Росія припиняє постачання вугілля: що відомо

Російська Федерація зупиняє експорт енергетичного вугілля в Україну з 1 листопада. Йдеться про вугілля марки А (антрацит) і Т (худий). Таке вугілля завозила компанія ДТЕК (Луганська ТЕС, Криворізька ТЕС), "Донбасенерго" (Слов'янська ТЕС) і "Технова" (Дарницька ТЕЦ, Сумська ТЕЦ, Чернігівська ТЕЦ).

За інформацією учасників ринку, заборона не поширюється на коксівне вугілля, а стосується тільки вугілля, яке використовується для потреб енергетики.

Своєю чергою в Міненерго зазначили, що в України на листопад вже є контракти на постачання вугілля з Польщі, Казахстану і Південно-Африканської Республіки на тлі припинення постачання енергетичного вугілля з РФ.