З'явилися подробиці вчорашніх вибухів під Києвом з детонацією

Тамтешні мешканці нібито чули близько 20 вибухів.

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Громадян закликали не наближатися до місця події / Коллаж: Главред. Фото: ГосЧС, скриншот

Унаслідок вибухів на складі Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС у селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київщини 19 серпня є загиблі.

У коментарі "Суспільному" речниця обласної поліції Ірина Прянішнікова уточнила, що внаслідок події 19 серпня загинули чотири працівники ДНДКЦ.

За даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, вибухи прогриміли під час експертизи фахівцями центру вибухонебезпечних предметів. Сталась детонація.

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Місцеві стверджують, що чули близько 20 вибухів. Надзвичайні служби перекривали дорогу і не випускали людей.

Що відомо про вибухи під Києвом

Вибухи у Києві прогриміли в суботу, 19 липня. Очевидці публікували світлини великого стовпа диму, який насувався з боку околиць міста. Попередно стверджувалося, що інцидент мав "побутовий" характер.

Але пізніше стало відомо, що сталося займання складського приміщення МВС у Петропавлівській Борщагівці. Про поранених чи загиблих інформації не було.

Міська влада одразу зазначила, що інцидент не пов'язаний з "прильотом". Громадян закликали не наближатися до місця події "заради власної ж безпеки".

Водночас попередні дні і тижні російські загарбники неодноразово атакували Київську область і столицю дронами-камікадзе.

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