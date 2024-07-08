З'явилися нові можливості для ударів вглиб Росії - Мусієнко

Станом на зараз російські окупаційні війська не можуть повною мірою виконати завдання з прикриття всіх важливих об'єктів, каже Мусієнко.

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З'явилися нові можливості для ударів вглиб Росії / колаж: Главред, фото: 24 ОМБр імені короля Даниїла, скріншот із відео

Україна значно збільшила свої можливості з завдання ударів вглиб території Росії. Про це заявив військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону.

"Це (стало можливим, - ред.) зокрема коштом виробництва саме дронів в Україні. Те, чого в нас не було, ми могли тільки планувати та мріяти у 2022 році. Зараз це стає реальністю. Влучають в різні об'єкти, як в об'єкти безпосередньо військово-промислового комплексу, так і в склади, НПЗ та інші. Географія ударів поширюється, розширюються межі. Відстань до 2000 км вже є можливою", - сказав він.

Експерт зауважив, що наразі в України з'явилися нові можливості для ударів вглиб Росії.

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"За останньою інформацією, Росія зняла свої засоби протиповітряної оборони - свої зенітно-ракетні комплекси, з території РФ: з півночі та сходу. Які передислокували до окупованого Криму та інші окуповані території України. Що створює перспективи та можливості для продовження завдання ударів по території РФ - вони стають там більш вразливими", - додає він.

Мусієнко зазначив, що станом на зараз російські окупаційні війська не можуть повною мірою виконати завдання з прикриття всіх важливих об'єктів.

"Візьмемо до прикладу Тамбовський пороховий завод - це важливий об'єкт, який виконує серйозне забезпечення в ланці військово-промислового комплексу РФ. І такі об'єкти були не один раз. Але об'єктів на території Росії багато, оскільки територія велика. Тому роботи ще є не мало", - підсумував він.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Удари по території РФ - останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що вже найближчими тижнями буде продовжено комунікацію з партнерами, зокрема, зі США, щоб отримати дозвіл на нанесення ударів у відповідь по російських аеродромах, звідки запускаються керовані авіабомби по території України.

У ніч на 21 червня в країні-агресорі РФ заявили, що місто Єйськ у Краснодарському краї масово атакують дрони - там розташований військовий аеродром, з якого окупанти активно бомблять Україну.

За попередніми даними, був приліт в казарму 726-го навчального центру військ ППО Сухопутних військ РФ (в/ч 33859).

Відомо, що російські окупанти втратили понад 100 дронів, а також інструкторів і технічний персонал унаслідок ударів ЗСУ по полігону 726-го навчального центру ППО у Єйську Краснодарського краю.

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