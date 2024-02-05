'Повний контроль': експерт розповів про прорив РФ на одному з напрямків

У західних розвідках вважають, що економічна спроможність російської сторони - 1,5-2 роки активних бойових дій.

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Експерт розповів про плани Кремля / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот: deepstatemap

В інтервʼю Главреду співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов розповів про те, чи наважиться Росія на новий прорив на одному з напрямків та чого вона може цим досягти.

Експерт вважає, що перш за все, Росія дотискатиме Донецьку область. Тобто основний акцент військових дій у зимово-весняний період буде на спробі встановити повний контроль над Донецькою областю.

"Потім я не виключаю, що росіяни будуть виходити на так звані мирні переговори. Тим паче, що ці тези,які озвучив Ставрідіс, дивним чином почали лунати і на Заході. Це не перший випадок, коли лунають тези про те, що Росія залишає за собою контроль за чотирма областями, а Україна, відповідно, має пристати на так звані мирні переговори. Резерви для цього у РФ, на жаль, є, незважаючи на заяви про те, що російська економіка потерпає від кризи", - зазначив Снєгирьов. відео дня

За оцінками західних розвідок, економічна спроможність російської сторони - 1,5-2 роки активних бойових дій.

"Тобто з моменту широкомасштабного вторгнення росіяни спромоглися продати, і, відповідно, поповнити казну на суму 550 мільярдів доларів за рахунок викопних копалин (нафти, газу, вугілля). Можливості є, людські резерви теж. Підготовлений мобілізаційний резерв у Росії налічує 1,7 мільйона, а загальний - 10-12 мільйонів. Інше питання, що за два роки війни вони не виконали перших етапів "СВО", тому говорити про подальше просування не варто. Лякати цим можна, але за два останніх роки нас, здається, вже важко налякати", - додав експерт.

Нагадаємо, що ЗСУ важко тримати оборону через нестачу зброї. В ISW повідомили, що нестача артилерійських боєприпасів та затримки у наданні західної безпекової допомоги, можуть створити невизначеність в оперативних планах ЗСУ.

Ілля Євлаш розповів про те, що росіяни почали масований наступ на сході. Противник зосередив велику кількість військ, наприклад, Лимано-Куп’янський напрямок - це понад 120 тис. особового складу та 1 тис. 100 танків.

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