Росіяни втратили чверть літаків Іл-76 через власну недбалість

Використання неякісних запчастин вивело з ладу одразу 5 літаків Іл-76 Міністерства оборони країни-агресора Росії.

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У Росії відкрили кримінальне провадження через виведення з ладу кількох Іл-76 / Колаж: Главред, фото: flickr

Неякісні підшипники у складі коліс призвело до призупинення експлуатації чверті бортів Іл-76МД-90А, що належать Міноборони агресора РФ. Як повідомляють росЗМІ, головне слідче управління Слідчого комітету Росії порушило кримінальну справу у зв'язку з цим.

Відкрили її проти керівників Балашихинського ливарно-механічного заводу після того, як звідти поставили неякісні підшипники для для військово-транспортних літаків. З'ясувалось, що з 2017 по 2022 рік БЛМЗ закуповував запчастини за підробленими документами.

Хто був їхнім постачальником - невідомо. Але шкоди такими діями завод наніс Міноборони РФ чималої. Адже, за даними росЗМІ з відкритих джерел, на кінець 2023 року у відомства було всього 18 літаків Іл-76МД-90А. Тобто виведено з ладу близько чверті усіх військово-транспортних бортів такого типу.

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Що відомо про літак Іл-76 Іл-76 – радянський важкий військово-транспортний літак, розроблений ОКБ Іллюшина. Військово-транспортний літак Іл-76 призначений для транспортування та десантування особового складу, техніки та вантажів різного призначення. Усі кабіни Іл-76 загерметизовані, що дає можливість перевозити 167 солдатів з особистим оружням або забезпечити викидання 126 чоловік десантної групи, пише Вікіпедія. 24 січня 2024 року біля Білгородської області розбився військово-транспортний літак Іл-76.

Падіння Іл-76 у січні 2024 року

24 січня російські ЗМІ повідомили, що в Бєлгородській області РФ впав військово-транспортний літак Іл-76. За попередніми даними, люди, які були на борту, загинули. Згодом в РФ зазначили, нібито на борту перебували українські військовополонені.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прокоментував інформацію щодо катастрофи літака Іл-76 у РФ. Він зазначив, що ані українська, ані російська сторона не можуть до кінця відповісти, що сталося в ситуації з падінням літака Іл-76.

Згодом в ГУР додали, що в ООН не можуть точно встановити, хто був на борту російського військового літака Іл-76, а держава-агресор РФ не надала зрозумілих доказів, які б підтверджували її версію подій.

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