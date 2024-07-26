РФ перекидає сили з Херсонщини: окупантів знищують разом із технікою

По усій лінії фронту окупанти не відмовляються від намірів просунутись вперед, однак на Херсонському напрямку ситуація в лавах армії РФ фактично безнадійна.

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Ворог намагається просунутись вперед, однак на деяких напрямках не має жодної перспективи / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗС України

Попри відхід із населеного пункту Кринки, на Херсонщині ЗСУ продовжують виконувати завдання на Лівобережжі та знищують як і живу силу противника, так і техніку. В таких умовах армія країни-агресора РФ не може сформувати будь-які сили для виконання поставленого командуванням завдання - форсування Дніпра і ведення бойових дій на правому березі в районі Херсона.

Як розповів в етері телеканалу FREEДОМ генерал-лейтенант Ігор Романенко, через відсутність перспектив на цьому напрямку, особовий склад РФ перекидають на іншу ділянку фронту, а саме під Часів Яр.

Там, за словами Романенка, російські окупанти не покидають спроб штурмувати місто з різних боків, однак українські сили продовжують тримати оборону. Генерал-лейтенант також розповів, що небезпечна ситуація для ЗСУ зараз в районі Торецького та Покровського напрямків.

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"Наші захисники залучили резерви та стабілізували тут ситуацію, хоча й не повною мірою. На Курахівському напрямку противник, як і раніше, планує ведення бойових дій для просування, але вже на південь, для того, щоб активізувати бойові дії за Вугледар, який вони не можуть узяти понад рік. Намагаються і в лоб, і з захопленнями флангів, тому хочуть зайти тепер уже з іншого боку", - зазначив він.

Непростою залишається ситуація і на Запорізькому напрямку, де ворог зосередив близько 90 тисяч особового складу. Окупанти мають завдання відновити втрачені позиції до 2023 року, а також, за великим рахунком, просунутися вперед і спробувати захопити Запоріжжя. Однак це їм наразі не під силу.

Не зупиняються російські війська і на Харківському напрямку, там точаться бої в районі Вовчанська та Тихого. Ворог намагається деблокувати агрегатний завод і перетнути річку Вовча. Бої тривають і за Куп'янськ-Вузловий, там є просування у противника, який не полишає спроб захопити цей залізничний вузол.

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Нещодавно стало відомо, що українські війська відбили одну з найбільших механізованих атак країни-агресорки Росії від жовтня 2023 року на заході Донецької області. Українські військові помітили механізовані колони РФ на відстані, здійснюючи повітряну розвідку. Після цього ЗСУ відбили наступ окупантів артилерією, безпілотниками, а також за допомогою мінних полів.

Нагадаємо, у російської окупаційної армії є успіхи в Донецькій області. Зокрема, армії РФ вдалося просунутися біля п'яти населених пунктів: Прогресу, Лисичного, Веселого, Желанного та Пантелеймонівки.

Раніше повідомлялося, що бійцям однієї з бригад ЗСУ вдалося прорватися з оточення в районі населеного пункту Прогрес на Покровському напрямку. За допомогою злагоджених дій артилерії, аеророзвідки та суміжних сил, а також під керівництвом офіцерів на місцях, воїни змогли вирватися в повному складі.

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