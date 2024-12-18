Блекаутів в Україні більше не буде: нардеп зробив важливу заяву

Українська енергетика сьогодні краще підготовлена, ніж минулої зими.

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Ймовірність блекаутів в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Головне із заяви нардепа:

Блекаутів в Україні вже не буде

Робота АЕС та ГЕС покращила ситуацію з відключеннями світла

Росія буде намагатися повторити атаки на українську енергетику

Ситуація з відключеннями світла може змінюватися, проте блекаутів в Україні не буде. Зокрема, це пов’язано з тим, що енергетика підготовлена набагато краще, ніж минулої зими. Про це розповів народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк в ефірі "Київ24".

Він підкреслив, що на покращення ситуації з відключеннями світла вплинула робота АЕС та ГЕС, які працюють на повну потужність, та відновлення критичної інфраструктури, яка зазнала ушкоджень в листопаді і грудні.

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"Якщо температура надворі не буде відчутно знижуватися і споживання не буде зростати, то ми будемо проходити в таких графіках, а відключення будуть незначними", - наголосив депутат.

Нагорняк також додав, що країна-агресор Росія буде намагатися повторити атаки на українську енергетику.

"Проте я хочу запевнити українців, що блекауту не буде – українська енергетика сьогодні краще підготовлена, ніж минулої зими", - сказав він.

Крім того, за його словами, енергооб'єкти мають другий рівень захисту, який може захистити не тільки від уламків та "шахедів", але й від прямого влучання ракети.

Однак, зараз Україна знаходиться на межі споживання та генерації, а обсяг імпорту незначний через те, що в Європі ціни в рази вищі, ніж зараз в Україні.

"Через це ми маємо розраховувати на нашу генерацію, а імпорт – це страховка, яка може нам допомогти", - підсумував Нагорняк.

Енергоспоживання / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, з 16 грудня в Україні запровадили уніфіковані графіки стабілізаційних відключень. Так, кожна черга буде розділена на дві підчерги. Графік відключень розбиватимуть на 30-хвилинні інтервали. Це дозволить збільшити кількість годин зі світлом.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що відключення світла будуть залежати від погодних умов та загальної ситуації в Україні. Однак, Київ може бути без світла від 14 до 16 годин.

Голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв заявив, що якщо РФ знову завдасть ударів по об’єктах передачі електроенергії в Україні може створися критичний режим з енергопостачанням — так званий "острівний режим".

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Хто такий Сергій Нагорняк? Сергій Нагорняк - народний депутат України 9-го скликання. Член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності, пише Вікіпедія.

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