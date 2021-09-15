Вперше з початку пандемії частка хворих на COVID-19 дітей в Україні перевищила 10% - учені

Діти стали частіше хворіти на коронавірус/ Фото pixabay.com

В Україні все більше і більше дітей заражаються коронавірусом. Вперше за весь час ведення COVID-статитистики частка інфікованих дітей перевищила 10%, свідчить прогноз учених Національної академії наук.

У НАН зазначили, що середній вік хворих на коронавірус українців почав знижуватися. Якщо раніше в основному хворіли люди з вікових категорій від 50 до 64 років, старше 65 років і від 35 до 49 років, то з початком місяця істотне зростання продемонструвала частка виявлених випадків коронавірусної хвороби серед дітей - вона перевищила 10% і стала максимальною за весь час спостережень.

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Як повідомляв Главред, станом на ранок середи, 15 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 4640 жителів країни. Зокрема захворіла 531 дитина.

Станом на ранок вівторка, 14 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 3332 жителів країни. Зокрема захворіли 364 дитини.

Читайте такжеЗа кілька років на коронавірус хворітимуть лише діти - дослідженняСимптомом коронавірусу COVID-19 у дітей можуть бути судоми, включаючи епілептичний статус. До такого висновку дійшли вчені, за результатами проведеного дослідження. ЗАзначається, що судоми можуть проявлятися у заражених коронавірусом дітей навіть якщо вони не страждають на епілепсію в анамнезі. А ось такого симптому COVID-19 як лихоманка може і не бути.

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