"Понад 5 млрд": атомні електростанції України застраховані на випадок підриву

У разі підриву росіянами Запорізької АЕС Україна може отримати страхову компенсацію.

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"Енергоатом" застрахував усі АЕС / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Енергоатом

Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" у червні 2023 року уклав договір страхування на понад 5 млрд гривень від шкоди внаслідок ядерного інциденту на всіх чотирьох атомних станціях України.

У компанії зазначили, що, згідно з договором, страхове покриття по Запорізькій АЕС надається після звільнення станції від російських загарбників. Щодо інших українських атомних станцій, страхування діє повною мірою, про це повідомила прес-служба компанії у Telegram.

У разі підриву росіянами Запорізької АЕС Україна може отримати страхову компенсацію.

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"Енергоатом не контролює дії окупантів та не здійснює управління реакторними установками відповідно до вимог українського ядерного законодавства, а відтак і не може нести відповідальність за всі ядерні ризики, які можуть виникнути на окупованій ЗАЕС", - зазначили у компанії.

Компанія, наголошує, що дотримується усіх вимог національного та міжнародного законодавства щодо страхування цивільної відповідальності за заподіяну ядерну шкоду та робить усе можливе для запобігання настання страхового випадку в умовах збройної агресії рф проти України та захоплення країною-терористкою найбільшої в Європі атомної електростанції - Запорізької АЕС.

Можливий теракт на ЗАЕС

Нагадаємо, що підрив Запорізької АЕС буде вважатися застосуванням ядерної зброї. Українська влада робить все можливе і неможливе, щоб теракту на ЗАЕС не сталося, підкреслив секретар РНБО.

Що робити, якщо катастрофа за ЗАЕС все ж станеться. Зона небезпечного радіаційного зараження від руйнування ЗАЕС матиме радіус до 50 км. Ситуація, яка складається, не передбачає чогось надзвичайного до кінця літа.

Росія здатна влаштувати локальний вибух на Запорізькій АЕС. На захопленій Запорізькій АЕС перебувають близько 500 російських окупантів з важкою військовою технікою, розповів президент Володимир Зеленський.

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