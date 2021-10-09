Підлітки підпалили чоловіка на Херсонщині: від отриманих травм він помер

Особи школярів вже встановлені / УНІАН

У селищі Велика Олександрівка в Херсонській області сталося вбивство. Жертвою став чоловік 1979 року народження, на якого напали двоє неповнолітніх.

Інцидент стався в п'ятницю ввечері, 8 жовтня. Підлітки 2006 і 2009 років народження підпалили місцевого жителя, коли він спав на узбіччі однієї з вулиць, пише "Обозреватель".

В результаті інциденту чоловік отримав травми, несумісні з життям. Відомо, що у загиблого не було постійного місця роботи. У той момент, коли його підпалили діти, він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Читайте такжеШколяр підпалив храм на Одещині через помсту: хто образив 12-річну дитинуОсоби підлітків, підозрюваних у вбивстві, вже встановлені. Вони є учнями місцевої загальноосвітньої школи. Мотиви нападників і деталі події з'ясовують слідчі.

Раніше ми розповідали, що в місті Снігурівка (Миколаївська область) 64-літній чоловік після сімейної сварки облив бензином і підпалив свою тещу.

Жінка кричала і каталася по землі, а пожежа перекинулася на житловий будинок. Від отриманих опіків жінка померла.