Подарунок до Дня молоді: Залужний звернувся до Міноборони з важливим проханням щодо студентів

Студентам хочуть дозволити виїзд за кордон / ua.depositphotos.com

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зробив подарунок для студентів до Дня молоді. Сьогодні він звернувся до Кабміну із проханням дозволити їм виїзд за кордон, повідомляє Telegram нардепа від "Слуги народу" Юлії Гришиної.

"Сьогодні Міністерство оборони отримало від нього звернення з проханням дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Це, зокрема, студенти", - зазначила вона.

Вона додала, що тепер рішення за Кабінетом міністром і, зокрема, міністра оборони Олексія Резнікова.

Зазначимо, на сьогодні студентам, аспірантам і докторантам українських вишів заборонений виїзд з країни, попри те, що вони не підлягають мобілізації.

Нагадаємо, раніше, 22 травня, Верховна Рада підтримала законопроект про продовження загальної військової мобілізації на території України. До ЗСУ призиватимуть ще 90 днів – до 23 серпня.

Рішення підтримали 300 народних депутатів. Також в країні ще на 3 місяці продовжили воєнний стан. "За" проголосували 320 парламентаріїв.

Загальна військова мобілізація триватиме ще 90 днів – вона діятиме до 23 серпня 2022 року. Проголосували за рішення 300 народних обранців.

Крім того, Верховна Рада продовжила воєнний стан, який триває з 05:30 25 травня ще на 3 місяці – до 23 серпня.

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