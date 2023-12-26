Під удар ЗСУ міг потрапити ще один корабель чи катер РФ у Феодосії – ОК "Південь"

Під час удару по ворожому кораблю "Новочеркаськ" під удар ЗСУ могли потрапити також інші судна російських загарбників.

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Під удар ЗСУ міг потрапити ще один корабель чи катер РФ у Феодосії/ колаж: Главред, фото: Telegram "Кримський вітер", скрін

Збройні сили України під час атаки на великий десантний корабель "Новочеркаськ" в окупованій Феодосії могли пошкодити ще одне судно російських окупантів.

Українським військовим потрібно провести дорозвідку, щоб дізнатися, чи зазнали уражень також інші судна загарбників під час атаки у ніч на вівторок, 26 грудня. Про це сказала речниця сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу "Київ24".

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За словами Гуменюк, цілком ймовірно, що могли бути пошкоджені також інші судна загарбників – кораблі чи катери.

"Цілком імовірно, оскільки зосередження у портовій інфраструктурі досить щільне і незважаючи на те, що (росіяни – ред.) навіть могли врахувати необхідну для заходів безпеки дистанцію між різними бойовими одиницями, вибух такої потужності міг завдати удару й по інших об'єктах. У тому числі військових, таких як корабель або катер", – зазначила Гуменюк.

Удар по російському кораблю "Новочеркаськ" у Феодосії

У ніч на вівторок, 26 грудня, у Криму гриміли вибухи – було знищено російський десантний корабель "Новочеркаськ". Сили оборони України знищили великий російський десантний корабель в порту окупованої Феодосії.

Після цього у Повітряних силах ЗСУ заявили про сплановану операцію. Речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що корабель був знищений в результаті удару пілотів тактичної авіації Повітряних сил. За його словами, це була спланована операція і Збройних сила, і інших силових структур. Ігнат додав, що на "Новочеркаську", ймовірно, був потужний боєкомплект.

Пізніше стало відомо, що у знищеного корабля на борту були "Шахеди", які російські окупанти використовують для атак на українські міста.

Також пізніше повідомлялося, що вибух у Феодосії зафіксували супутники NASA, стала відома доля екіпажу і корабля. "Задвохсотився" щонайменше 21 російський моряк. Екіпаж чергував у нічну пору на кораблі.

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