Поверталися додому з похорону: на Житомирщині в страшній ДТП загинули батько з синами

Жінка-водій єдина, хто вижив у легковику і за її життя борються медики.
В Житомирській області у лобовому зіткненні загинули батько і два маленьких сина 5 і 10 років. В аварії дивом вижила жінка, яка була за кермом легковика.
Автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху і врізався у вантажівку. У патрульній поліції кажуть, що шансів вижити у пасажирів не було, бо не були дотримані елементарні правила безпеки.
Від легковика, який виїхав на смугу зустрічного руху і в лоб зіткнувся з вантажівкою, залишилася купа металобрухту, пише ТСН.
В авто був 26-річний чоловік і двоє хлопчиків 10 і 5 років. За кермом була мама дітей. Водій вантажівки - 41-річний житель Київщини не постраждав.
В якому стані жінка
Жінка-водій єдина, хто вижив у легковику і за її життя борються медики. Вона зараз перебуває в реанімації Житомирської обласної лікарні.
"Стан важкий, вона в оглушенні, це політравми, численні переломи ребер, хребців. Можливе пошкодження внутрішніх органів", - каже в.о. завідувач відділення інтенсивної терапії Житомирської обласної лікарні Анатолій Жданюк. Дорожники вже замінили понівечений колесовідбійник. Смуга траси в бік Києва закрита на ремонт, тому машини рухаються по одній смузі.
Працівники дорожньої служби кажуть, що ввечері сніжило, ймовірно автомобіль занесло на слизькій дорозі.
"Тут двосторонній рух має йти, а тут як бачите, в одну сторону", - кажуть ремонтники.
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Родичі загиблих просять їх не турбувати. У школі, де навчався старший хлопчик, почали збирати гроші, щоб допомогти з похоронами. Учитель початкових класів переказує розмову з дідусем загиблого учня.
"Людина вбита горем, тому що загинули двоє онуків і дочка в дуже важкому стані. Вони їхали з кладовища, відвідували теж померлого дідуся другого, і не доїхали кілька кілометрів до будинку", – розповідає вчителька Світлана Аполонова.
Що кажуть у поліції
Що стало причиною ДТП, зараз з'ясовуються слідчі. У патрульній поліції вже повідомили, що пасажири були не пристебнуті, діти перевозилися без автокрісел, а колеса – на літній гумі.
Нагадаємо, на Закарпатті сталася страшна ДТП. Фура збила жінку і протягнула її 200 метрів. 65-річній жительці Сваляви відірвало голову.
Також раніше в Харкові жінки, що переходили дорогу по "зебрі", померли від удару машини. Очевидці трагедії кажуть, що водій не побачив їх через погане освітлення.
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