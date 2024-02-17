Завдавали колосальних втрат РФ: спецпризначенці тиждень обороняли дорогу з Авдіївки

Під час відходу Збройних сил України з Авдіївки, спецпризначенці утримували останню дорогу з міста та забезпечували евакуаційний коридор, повідомили в ГУР.

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Спецпризначені ГУР обороняли останню дорогу з Авдіївки / Колаж: Главред, фото: ГУР, instagram.com /libkos

Спецпризначенці ГУР разом з іншими військовими обороняли останню дорогу з Авдіївки, завдаючи ворогові втрат. Під час відходу основних сил з міста, вони забезпечували евакуаційний коридор. Про це повідомило Головне управління розвідки МО України.

"Спецпризначенці ГУР МО у складі Сил Безпеки і Оборони протягом тижня обороняли останню дорогу з Авдіївки, завдаючи колосальних втрат постійно наступаючим штурмовим підрозділам росіян", - зазначили в ГУР.

За даними розвідки, у межах наказу про скоординований відхід основних сил, спецпризначенці ГУР спільно з воїнами ССО, 3-ї окремої штурмової бригади, 225-го окремого штурмового батальйону, 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ забезпечували евакуаційний коридор.

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"Під час оборонної операції на Авдіївському напрямку розвідники використовували бойові броньовики українського виробництва "Сікач" та "Характерник". Вони чудово зарекомендували себе в бойових умовах", - додали в розвідці.

Зараз спецпризначенці знаходяться на заздалегідь підготовлених позиціях та утримують оборону, щоб завадити подальшому просуванню ворога.

Відхід українських військ з Авдіївки

Нагадаємо, вночі 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про виведення українських підрозділів з Авдіївки з метою уникнення оточення та збереження життя військовослужбовців. Цю інформацію підтвердив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський. Він зазначив, що "оточення не допущено, особовий склад виведено, наші воїни зайняли оборону на визначених рубежах".

Також військовослужбовець Максим Курінський стверджує, що відведення ЗСУ з Авдіївки є тактичним ходом, а справжній переломний момент ще попереду. Курінський вважає це рішення раціональним та доцільним, зазначаючи, що потрібно бути хитрішими і робити маневри для здобуття перемоги.

Як повідомляв Главред, уроки щодо Авдіївки були винесені. Голова Міністерства оборони України Рустем Умєров запевнив, що місто обов'язково повернеться під контроль України.

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