Угорщина погрожувала полоненим бійцям ЗСУ: з'явилися обурливі подробиці

В Угорщині погрожували українським військовим поверненням на передову та маніпулювали ними.

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Угорщина погрожувала українським полоненим захисникам / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Главред

Угорщина маніпулювала полоненими українськими військовими і чинила психологічний тиск. Бійцям ЗСУ погрожували передовою. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Всього країна-терорист РФ передала Угорщині 11 українських захисників 19-23 років, але лише 5 з них вдалося повернути додому.

"(В Угорщині сказали - Главред), що для нас було б більш сприятливим вибором, якби вони не поверталися в Україну. Вони також отримали інформацію після прибуття, що якщо вони поїдуть додому, їх негайно відправлять на передову", - йдеться в повідомленні.

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Це підтвердив і представник МЗС України Олег Ніколенко. Він додав, що Угорщина продовжує маніпулювати військовими, які поки не повернулися в Україну.

"У нас є інформація – і це підтверджують повернулися в Україну – що на них чинився психологічний тиск і вони отримували спотворену інформацію. Ми також знаємо, що ними маніпулювали і що залишилася в Угорщині групою продовжують маніпулювати", — сказав Ніколенко.

Відомо, що серед 11 захисників лише один мав подвійне громадянство і знав угорську мову. У решти були просто угорські прізвища, їх ідентифікували як "представників русинського суспільства".

Полонені бійці ЗСУ в Угорщині

20 червня стало відомо про передачу Угорщиною деяких українських бійців, але виявилося, що Будапешт все приховав від України. Угорщина обмежувала контакт і зв'язок з рідними полонених.

Того ж дня стало відомо, що Україна повернула трьох військовополонених, яких приховувала Угорщина. Їм надали всіляку підтримку.

23 червня Україна звільнила з Угорщини ще двох військовополонених. Їх вивезли з Угорщини українські дипломати.

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