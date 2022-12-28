Експерти ISW назвали тактику Кремля з примусу України до переговорів

Кремль зображує Україну пішаком Заходу, щоб позбавити Київ права брати участь у майбутніх прямих переговорах.

Кремль хоче виключити Україну з переговорів / скріншот ТАСС

Кремль продовжить ігнорувати Україну як суверенну державу, щоб таким чином підтримати поточні інформаційні операції, спрямовані на те, щоб змусити Захід піти на поступки і чинити тиск на Київ для переговорів.

Як йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Кремль зазвичай зображує Україну як пішака Заходу, позбавленого будь-якого фактичного суверенітету, щоб позбавити українських чиновників права брати участь у майбутніх прямих переговорах і замість цього представляти переговори з Росією як обов'язок західних чиновників.

При цьому у РФ зазвичай підкреслюють своє невдоволення Заходом з приводу війни в Україні, а не самою Україною, щоб отримати вигоду і створити динаміку, в якій Західні офіційні особи почуваються вимушеними йти на попереджувальні поступки, щоб заманити Росію за стіл переговорів.

На думку експертів, Кремль буде постійно зображати українських чиновників як таких, які затягують війну, і водночас буде повторювати свої військові цілі, намагаючись вплинути на західних чиновників, щоб вони змусили Україну вести переговори на вигідніших для Росії умовах.

Переговори України та Росії

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна не збирається вести переговори з Росією. Причина - Москві потрібен не реальний діалог, а пауза на фронті, щоб згодом піти в новий наступ. Тому Києву продовжить звільняти свої території військовим шляхом.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що ЗСУ проводитимуть контрнаступ і взимку.

Не можна допустити, щоб західний світ втомився від війни. Інакше агресор Росія цим скористається і продовжить просувати переговори на своїх умовах.

Державний секретар США Ентоні Блінке заявляв, що Путін не показує, що він зацікавлений у запуску мирних переговорів щодо завершення війни проти України. Навпаки, його дії спрямовані на ескалацію та завдають шкоди мирним українцям. Москва програє на полі бою і б'є по українській енергетичній інфраструктурі, перемикаючи свій гнів на цивільних осіб.

8 грудня речник Кремля Дмитро Пєсков зробив цинічну заяву про завершення війни в Україні. За його словами, "конфлікт може закінчитися і завтра", і залежить це від президента України Володимира Зеленського. Таким чином Пєсков натякнув на те, що Україна повинна піти на терористичні умови країни-агресора.

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