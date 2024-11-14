Передача МіГів Україні: Дуда провів переговори - поставив питання "ребром" у НАТО

Очільник Польщі назвав головну умову для такої передачі.

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Дуда прокоментував передачу МІГів Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/GeneralStaff.ua

Ключове з заяви Дуди:

Варшава готова передати літаки - яка умова

Польща є транзитною країною для допомоги Україні

Президент Польщі Анджей Дуда провів зустріч з генсеком НАТО Марком Рютте. На цих переговорах він порушив питання про можливість передачі Україні радянських винищувачів МіГ-29, пише Polsat News.

МіГ-29 - характеристика / Инфографика: Главред

За словами Дуди, Польща готова до такої передачі. Є одна умова - це могло б статись, якби країни НАТО прийняли рішення про передислокацію винищувачів із Заходу на польські бази.

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"Ми обговорили питання наших МіГ-29, які у нас є на озброєнні…У нас залишилася одна ескадрилья МіГів, є питання про рішення в цьому відношенні. Ми наразі використовуємо ці літаки. Якщо ми передамо їх Україні, то є одна принципова умова – наше небо має бути захищене", – сказав він.

Як підкреслив Дуда, поки що польська армія використовує радянські літаки для забезпечення безпеки в повітряному просторі.

Окрім цього, очільник Польщі нагадав, що його країна кожного дня надає допомогу Україні, адже є транзитною і "якби не наша інфраструктура, Україна була б у надзвичайно складній ситуації".

Передача МіГ-29 Україні - останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Польща не передала Україні літаки МіГ-29, попри досягнуту домовленість з НАТО.

Зеленський підкреслив, що, попри добросусідські стосунки, Польща не допомогла Україні вирішити важливе питання захисту від російських ракет жодним із запропонованих способів.

Як повідомляв Главред, польські представники неодноразово заявляли про нібито готовність передати Україні старі винищувачі.

Нагадаємо, що раніше у Варшаві заявляли: Польща передасть МіГ-29 Україні, але тільки після отримання західних винищувачів для власних потреб.

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Хто такий Анджей Дуда Анджей Себастіян Дуда (нар. 16 травня 1972, Краків, Польська Народна Республіка) — польський юрист, політик і державний діяч, 10-й президент Польщі. Кандидат в президенти від партії "Право та справедливість" в президентських виборах 2015 року. Під час першого туру набрав 5,179,092 голосів (34,76 %). У другому турі голосувань, офіційно отримав 51,55 % голосів, перемігши чинного президента Броніслава Коморовського, який отримав 48.45 % голосів. 4 травня 2015 року обраний президентом Польщі й вступив на цю посаду 6 серпня 2015 року, пише Вікіпедія.

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