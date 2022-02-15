Відведення військ РФ від кордонів України: в Офісі президента відреагували

Війська Росії / Reuters

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що вважає "правильним сигналом" заяву Міноборони Росії про нібито повернення частини військ з навчань Союзна рішучість-2022, які перебували біля кордонів України.

"Безсумнівно, цілком конкретні новини про початок відведення російських підрозділів від кордону України - це правильний сигнал", - говорить Подоляк, передає liga.net.

При цьому радник Андрія Єрмака сказав, що спецслужби України і партнерів "будуть дуже уважно спостерігати за реалізацією заявлених російськими військовими кроків", і "як тільки і якщо цей процес придбає стійкий формат, ми це відразу побачимо".

Крім того, в Офісі президента заявили, що масштабна інформаційна ескалація на тлі присутності російських військ "вже значно б'є по фінансово-економічних можливостях нашої країни".

"Чим вище був градус істеричних повідомлень, тим більше наростала економічна проблематика", - підкреслив Подоляк.

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Росія відводить війська від українських кордонів

Нагадаємо, 15 лютого в Міноборони РФ заявили про початок повернення військових з навчань в місця постійної дислокації. Йдеться про Західний і Південний округи, що межують з Україною.

Крім того, журналісти британського видання The Guardian опублікували матеріал про те, що президент США Байден провів телефонні переговори з лідерами ЄС і НАТО, під час яких заявив про готовність Росії до військового вторгнення в Україну найближчими днями. Як стверджує преса, операція може початися з авіаударів.

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