Відведення військ РФ від кордонів України: в Офісі президента відреагували

Спецслужби України будуть дуже уважно спостерігати за відведенням військ.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що вважає "правильним сигналом" заяву Міноборони Росії про нібито повернення частини військ з навчань Союзна рішучість-2022, які перебували біля кордонів України.
"Безсумнівно, цілком конкретні новини про початок відведення російських підрозділів від кордону України - це правильний сигнал", - говорить Подоляк, передає liga.net.
При цьому радник Андрія Єрмака сказав, що спецслужби України і партнерів "будуть дуже уважно спостерігати за реалізацією заявлених російськими військовими кроків", і "як тільки і якщо цей процес придбає стійкий формат, ми це відразу побачимо".
Крім того, в Офісі президента заявили, що масштабна інформаційна ескалація на тлі присутності російських військ "вже значно б'є по фінансово-економічних можливостях нашої країни".
"Чим вище був градус істеричних повідомлень, тим більше наростала економічна проблематика", - підкреслив Подоляк.
Росія відводить війська від українських кордонів
Нагадаємо, 15 лютого в Міноборони РФ заявили про початок повернення військових з навчань в місця постійної дислокації. Йдеться про Західний і Південний округи, що межують з Україною.
Крім того, журналісти британського видання The Guardian опублікували матеріал про те, що президент США Байден провів телефонні переговори з лідерами ЄС і НАТО, під час яких заявив про готовність Росії до військового вторгнення в Україну найближчими днями. Як стверджує преса, операція може початися з авіаударів.
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