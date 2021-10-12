Опалювальний сезон під загрозою зриву: три області оголосили надзвичайну ситуацію через брак газу

Місцева влада каже, що ситуація досить критична / pixabay

У кількох областях адміністрації почали розглядати надзвичайну ситуацію щодо забезпечення природним газом бюджетних установ на осінньо-зимовий період 2021-2022 років.

Відповідні засідання обласних комісій ТЕБ та НС пройшли 11 жовтня на Хмельниччині та Закарпатті . 12 жовтня ситуацію з відсутністю газопостачання бюджетних установ визнала надзвичайною Львівська обласна комісія ТЕБ і НС.

Закарпатська область

За словами глави адміністрації Анатолія Полоскова, ситуація виникла через те, що постачальники газу, які виграли торги в цьому році до подорожчання палива та уклали договори, відмовляються поставляти газ за договірними цінами.

Можливим варіантом виходу з кризи, на думку чиновників, може стати пошук гарантованого постачальника газу за індивідуальними договорами для задоволення потреб бюджетних організацій.

Львівська область

Керівник департаменту паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства Львівської ОДА Богдан Кейван повідомив, що на території Львівщини працює 825 бюджетних установ, які споживають природний газ для власних потреб.

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У цих установах є понад 4000 пунктів обліку газу, з них на сьогодні включені лише 986, що становить 23.4%. Це пов'язано з тим, що левова частка бюджетних установ, які використовують природний газ для опалення та гарячої води, на сьогодні не уклали договорів на постачання природного газу.

Читайте такжеПутін розпереживався за російський газ в українських трубахУ Львівській ОДА зазначили, що відсутність поставок природного газу бюджетним установам на осінньо-зимовий період 2021-22 років з подальшим виникненням загрози життю та здоров'ю населення області визнали надзвичайною ситуацією техногенного характеру регіонального рівня.

Хмельницька область

Голова Хмельницької ОДА Сергій Гамалій на засіданні регіональної комісії ТЕБ та НС зазначив, що у зв'язку з глобальним зростанням ціни на газ бюджетні підприємства, установи та організації не можуть закупити газ на осінньо-зимовий період 2021/2022 років, а це, у свою чергу, може призвести до дуже негативних наслідків.

"Ситуація у нас на Хмельниччині, як і у всій країні, досить критична, адже майже у всіх бюджетних установах розірвані договори, які були укладені на початку року на постачання газу у зв'язку з істотним зростанням його вартості", — підкреслив голова ОДА.

Зазначається, що на сьогодні практично всі бюджетні установи не мають можливості отримувати газ для старту і забезпечення опалювального сезону.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні газопостачальні компанії опублікували нові місячні тарифи, які почнуть діяти з жовтня 2021 року. Окремі газопостачальні компанії підняли тариф вище 30 гривень за кубометр газу.