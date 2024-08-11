Що буде зі світлом у серпні за умови спеки: у Міненерго дали прогноз, деталі

Ситуація залишається складною, однак енергетики сподіваються найближчим часом вивести додаткові потужності й мінімузувати застосування графіків відключень, поділилась в ефірі телемарафону у неділю, 11 серпня, заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.
У Міненерго підкреслили, що останніми тижнями ситуація зі світлом стала дещо кращою.
"Останніми тижнями у нас ситуація (зі світлом) стабілізувалася значно. Завершуються планові ремонти на атомних блоках, дякуючи нашим енергетикам, у набагато ранніших термінах. Але водночас з дотриманням усіх безпекових правил і процедури", - наголосила вона.відео дня
Міненерго планує додати в енергосистему іще додаткових потужностей. Але ситуація може у будь-який час змінитися за нових атак Росії.
"Навіть якщо повернеться спека - сподіваємося, що таких значних графіків відключення, які у нас були у липні, не буде. Звісно, ми памʼятаємо, що прогнозуємо, але розуміємо, що ситуація може змінитися будь-якої миті - і це залежить, на жаль, від потенційних атак ворога на енергосистему", - сказала Гринчук.
Удари Росії по Україні та відключення світла
З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.
Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.
Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.
Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.
Вимкнення світла в Україні - останні новини
В Україні останнім часом графіки відключення електроенергії не застосовують завдяки зниженню споживання (яке зростало під час спеки) та збільшенню генерації (вийшли з ремонту атомні блоки). Однак, прогнозують у ДТЕК, вже в середині жовтня графіки відключення, ймовірно, повернуть через зростання споживання електроенергії в опалювальний сезон.
Водночас, за даними депутата Ярослава Железняка, аварія на Південноукраїнській АЕС під час ремонту призвела до аварійних вимкнень світла у липні цього року. Подекуди світла не було до 12 годин. Міненерго, попри свідчення Укренерго, це заперечує.
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