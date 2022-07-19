Від кадирівців набралися: російські окупанти вступили у "смертельний бій" з полем

Російські окупанти вступили у "запеклий бій" з полем/ скрін

Російські загарбники похвалилися відео, на якому видно їхній "нерівний і запеклий бій" з чистим полем, який вони вели з кабіни гелікоптера.

Де саме було знято кадри, невідомо. Відео спочатку поширили самі окупанти, потім воно розійшлося у соцмережах.

Як пожартував Telegram-канал "РІА-Мелітополь", загарбники успішно "денацифікували" українське поле.

"Російські окупанти вступили "у нерівний бій із природою", саме цьому їх навчили "TikTok-війська" Кадирова", – зазначається у повідомленні.

На кадрах, знятих окупантами, видно, що вони ведуть вогонь з кабіни гелікоптера, який летить низько над землею. При цьому на полі, по якому стріляють, не видно якихось цілей. І навіть якби вони були, влучити у них зі стрілецької зброї, перебуваючи на такій висоті, неможливо.

Раніше повідомлялося, що кадирівці, які відомі Tik-Tok роликами, але не бойовими успіхами, влаштували перестрілку з кущами, в яких нікого не було. У мережі з'явилося відео, на якому TikTok-війська Кадирова героїчно розправилися з українськими кущами.

Нагадаємо, російські загарбники уже дійшли до нового рівня деградації – записують відео для Tik-Tok під українські пісні на підтримку ЗСУ.

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