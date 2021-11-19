Дітей позбулася, як мотлоху, а співмешканця залишила: що відомо про горе-матір з Кривого Рогу

Мешканка Кривого Рогу кинула 9 дітей під міськрадою / Фото Telegram

Днями Україну облетіла новина про те, що у Кривому Розі мати залишила своїх дев'ятьох дітей з речами та свідоцтвами про народження під будівлею міськради. Мовляв, годувати їх нічим, жити нема на що, а документи для того, щоб отримати допомогу від держави, жінка зібрати не змогла.

На даний момент кинуті діти знаходяться в Центрі реабілітації в Кривому Розі, а в службі у справах дітей виконкому Криворізької міськради жінці допомагають зібрати необхідні документи, щоби вона змогла оформити пакет документів на отримання виплат, передає ТСН.

Також журналістам вдалося з'ясувати цікаві деталі про матір-зозулю. Жінці - 34 роки. Вона жодного дня ніде не працювала і весь цей час жила за рахунок соцвиплат. Щойно перестала їх отримувати, зібрала речі дітей та їхні свідоцтва про народження і привела під стіни міськради. Сама ж пішла зі співмешканцем, у якого є дві судимості.

"Від дітей позбулася, як від мотлоху, а співмешканця залишила. Говорити про те, що у неї не було часу зібрати потрібні документи — дивно. Оскільки вона ніде не працює і в часі не обмежена", — прокоментував ситуацію співрозмовник ТСН.

Зазначимо, сама жінка себе винуватою не вважає в тому, що кинула дітей. Вона у всьому звинувачує Службу у справах дітей Широківського району, де їй перестали нараховувати виплати, оскільки вона офіційно не розлучена, а для оформлення паперів повинна бути довідка про доходи чоловіка, яку вона не надала.

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Бабуся дітей стверджує, що сім'я влізла в кредит у розмірі 11 тисяч доларів, щоби придбати житло, і зараз виплачує борг.

"Вона дітей не викинула, а привезла до міськвиконкому просити про допомогу", — сказала 59-річна Ірина Василівна.

Також бабуся покинутих малюків поскаржилася, що мати дітей не пускають відвідати їх у Центрі соціально-психологічної реабілітації. Причина - карантинні вимоги.

Як повідомляв Главред, раніше жінка пояснила, чому залишила своїх дітей під будівлею міськради.

"Не хочу більше морити їх голодом. Я знаю, що держава їх прогодує, тим більше там сім пацанів ростуть – вони захищатимуть Україну", – сказала вона.

Також вона повідомила, що просила, щоби дітей забрали в притулок, але їй сказали, що місць немає. Єдина умова, за якої дітей все ж таки забрали б до притулку, це письмова відмова від них матері.

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