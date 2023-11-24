Основна фаза війни в Україні завершиться восени 2024 року: Світан описав план США

Україна може звільнити Крим влітку наступного року за єдиної умови – отримання авіації і далекобійних ракет від партнерів. А після Криму ЗСУ займуться Донбасом.

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Основна фаза війни в Україні завершиться восени 2024 року/ колаж: Главред, фото: 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, скрін

Основна фаза війни в Україні може закінчитися орієнтовно восени 2024 року. Гаряча фаза війни не буде затяжною. Перемога нашої держави над країною-агресоркою Росією входить у плани США, і у Сполучених Штатів є чіткий план.

Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан в інтерв'ю Главреду. За його словами, навесні 2024 року Україні можуть дати достатньо винищувачів і далекобійних ракет для звільнення окупованого Криму.

"Наша перемога над російською армією є частиною планів США і вплетена в політичну боротьбу в Америці, тому основна фаза війни повинна завершитися орієнтовно восени наступного року – якраз перед тим, як відбудуться вибори американського президента. Швидше за все, навесні нам нададуть достатню кількість винищувачів і далекобійних ракет для виконання основного завдання – звільнення Криму. Авіація і далекобійні ракети дозволять звільнити Крим за 3-4 місяці, це має відбутися в червні-серпні наступного року. Далі будемо займатися Донбасом", – зазначив Світан.

За його словами, звільняти Донбас після звільнення Криму буде вже легше, проте бойова робота все одно затягнеться. Світан зазначає, що в такій ситуації може відбутися просування українського війська до кордону і з'явиться можливість відрізати регіон від Росії.

"Щоправда, для цього доведеться зайти на територію Росії – до Ростова або Таганрогу, аби відрізати Донбас східними рубежами, або рухатися Сіверським Дінцем, Доном або Міусом. Донбас доведеться зачищати, напевно, десь навесні 2025 року", – спрогнозував військовий експерт.

Світан прогнозує, що все це може відбуватися напередодні прийняття України до НАТО. ЗСУ можуть вийти на кордони 1991 року навесні або на початку літа 2025-го, перед самітом у Нідерландах.

Військовий експерт висловив думку, що Україну можуть запросити до НАТО уже в 2024 році у Вашингтоні, і ми отримаємо можливість укласти двосторонні договори з 32-ма країнами Альянсу.

"Зараз в блоці 31 країна, але до цього часу, гадаю, до блоку приєднається і Швеція. А вже в 2025 році, на саміті в Нідерландах, Україну приймуть до НАТО. Туди ми повинні потрапити вже із чистими кордонами з Росією, знищивши останнього російського солдата. Приблизно так виглядає план США. Дай Бог, щоб він здійснився. Для цього всім потрібно докласти серйозних зусиль – і українській армії, і нашим західним партнерам, які повинні передати нам озброєння. Щоб виконати план, ми повинні отримати військову техніку, літаки і ракети нових модифікацій", – підсумував Світан.

Дивіться відео, в якому Роман Світан зробив прогноз про терміни повернення Криму:

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що ЗСУ націлилися на Бахмут в Мелітополь – йдуть вперед і захоплюють нові рубежі. Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ.

Також повідомлялося, що росіяни застосували нову тактику і перейшли в наступ на Авдіївському напрямку. Але, за словами аналітика, говорити про прорив оборони ЗСУ в районі Авдіївки і оточення міста з боку росіян зарано.

Нагадаємо, РФ вночі вдарила по Україні ракетами Х-59 і дронами. Окупанти спрямували по території Україні дві керовані авіаційні ракети і три ударні дрони-камікадзе.

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