Послаблення комендантської години: які документи потрібно мати при собі військовозобов'язаним

Послаблення комендантської години допускається на територіях, які знаходяться в зоні надзвичайної ситуації в енергетиці.

https://glavred.net/ukraine/oslablenie-komendantskogo-chasa-kakie-dokumenty-nuzhno-imet-pri-sebe-voennoobyazannym-10733135.html Посилання скопійоване

Які документи потрібно мати при собі військовозобов'язаним / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Що необхідно враховувати під час комендантської години

Який рекомендується обирати маршрут

Під час пересування в комендантську годину потрібно мати документи, що засвідчують особу. А військовозобов'язані також повинні бути готові пред'явити військово-обліковий документ. Про це повідомив Департаменткомунікації МВС щодо оновлених правил комендантської години.

Як зазначили в міністерстві, послаблення комендантської години допускається на територіях, які знаходяться в зоні надзвичайної ситуації в енергетиці.

відео дня

У зв'язку з цим, необхідно враховувати наступне:

дозволяється пересування пішки або на транспортному засобі виключно з метою слідування до пунктів неруйнівної міцності або пунктів обігріву;

при собі обов'язково мати документ, що посвідчує особу. Під час воєнного стану військовозобов'язані повинні мати і військово-обліковий документ;

під час прямування до пунктів незламності або пунктів обігріву спецперепустки не потрібні.

При цьому рекомендується вибирати найкоротший маршрут і неухильно виконувати вказівки органів влади, рятувальників і правоохоронців.

"Такий підхід застосовується і під час повітряної тривоги. Зазначені правила не скасовують діючі обмеження, а лише доповнюють їх", - йдеться в повідомленні.

Введення надзвичайного стану

Експерт з міжнародних енергетичних і безпекових відносин, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар говорив, що рішення президента про введення режиму надзвичайної ситуації – це компенсаторна реакція.

Він підкреслив, що на відновлення елементів критичної інфраструктури потрібні не години, дні чи тижні, а місяці або навіть більше.

Комендантська година – останні новини України

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський говорив, що в деяких регіонах України можуть скасувати комендантську годину на період дії надзвичайної ситуації в енергетиці.

Пізніше Олексій Кулеба сказав, що режим комендантської години в Україні не скасовують і не переглядають. За його словами, у разі тривалих відключень тепла або електроенергії держава повинна діяти гнучко, не порушуючи рішень з безпеки. Йдеться про можливі тимчасові та точкові винятки.

Депутат Одеської міської ради Світлана Осауленко заявила, що в Одесі обговорюють можливість зміни часу початку комендантської години. У зв'язку з перебоями в роботі транспорту після пошкодження об'єктів критичної інфраструктури обмеження можуть починатися на годину пізніше - з 01:00.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред