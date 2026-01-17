Рус
Послаблення комендантської години: які документи потрібно мати при собі військовозобов'язаним

Віталій Кірсанов
17 січня 2026, 15:55
46
Послаблення комендантської години допускається на територіях, які знаходяться в зоні надзвичайної ситуації в енергетиці.
Які документи потрібно мати при собі військовозобов'язаним
Які документи потрібно мати при собі військовозобов'язаним

Ви дізнаєтеся:

  • Що необхідно враховувати під час комендантської години
  • Який рекомендується обирати маршрут

Під час пересування в комендантську годину потрібно мати документи, що засвідчують особу. А військовозобов'язані також повинні бути готові пред'явити військово-обліковий документ. Про це повідомив Департаменткомунікації МВС щодо оновлених правил комендантської години.

Як зазначили в міністерстві, послаблення комендантської години допускається на територіях, які знаходяться в зоні надзвичайної ситуації в енергетиці.

відео дня

У зв'язку з цим, необхідно враховувати наступне:

  • дозволяється пересування пішки або на транспортному засобі виключно з метою слідування до пунктів неруйнівної міцності або пунктів обігріву;
  • при собі обов'язково мати документ, що посвідчує особу. Під час воєнного стану військовозобов'язані повинні мати і військово-обліковий документ;
  • під час прямування до пунктів незламності або пунктів обігріву спецперепустки не потрібні.

При цьому рекомендується вибирати найкоротший маршрут і неухильно виконувати вказівки органів влади, рятувальників і правоохоронців.

"Такий підхід застосовується і під час повітряної тривоги. Зазначені правила не скасовують діючі обмеження, а лише доповнюють їх", - йдеться в повідомленні.

Введення надзвичайного стану

Експерт з міжнародних енергетичних і безпекових відносин, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар говорив, що рішення президента про введення режиму надзвичайної ситуації – це компенсаторна реакція.

Він підкреслив, що на відновлення елементів критичної інфраструктури потрібні не години, дні чи тижні, а місяці або навіть більше.

Комендантська година – останні новини України

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський говорив, що в деяких регіонах України можуть скасувати комендантську годину на період дії надзвичайної ситуації в енергетиці.

Пізніше Олексій Кулеба сказав, що режим комендантської години в Україні не скасовують і не переглядають. За його словами, у разі тривалих відключень тепла або електроенергії держава повинна діяти гнучко, не порушуючи рішень з безпеки. Йдеться про можливі тимчасові та точкові винятки.

Депутат Одеської міської ради Світлана Осауленко заявила, що в Одесі обговорюють можливість зміни часу початку комендантської години. У зв'язку з перебоями в роботі транспорту після пошкодження об'єктів критичної інфраструктури обмеження можуть починатися на годину пізніше - з 01:00.

комендантська година новини України новини України та світу
