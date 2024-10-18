'Зброї вистачить на дві світові війни': чи виконає США пункти Плану перемоги України

У Сполучених Штатів є достатньо зброї, щоб виконати другий пункт Плану перемоги України.

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Адміністрація Байдена регулярно затримує постачання зброї / Коллаж: Главред, фото УНИАН

Президент України Володимир Зеленський 16 жовтня вперше публічно представив План перемоги України, який складається з 5 пунктів. Як відомо, другий елемент плану передбачає зміцнення оборони, знищення наступального потенціалу РФ, покращення ППО та посилення Сил оборони України. Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду проаналізував можливість отримання від Заходу всього необхідного для реалізації цього пункту.

За словами експерта, західні країни мають велику кількість зброї, але вони майже завжди затримують постання військової допомоги в Україну.

"Захід має надавати зброю, зброю і ще раз зброю. Навіть на Заході вже визнають, що адміністрація Байдена регулярно затримує зброю і зволікає з наданням дозволу бити по території Росії. Це претензія про те, що США морочать нам голову. Нехай дають зброю, у них вона є. У США зброї на дві світові війни!", - наголосив Тарас Загородній. відео дня

Під час розмови він пригадав зізнання Бена Ходжеса, колишнього командувача армії США в Європі.

"Коли його запитали, чому не справдився його прогноз про те, що 2023 року Україна вийде до Маріуполя, він сказав: Україні просто не дали зброю, не було на те політичної волі.", - сказав експерт.

На думку спікера, мінімальним постачанням зброї Україну схиляють до капітуляції.

"Хто заважає Байдену надати зброю Україні? Трамп?...Усіх на Заході охопив жах, коли Україна почала бити по складах стратегічної зброї й показала, наскільки трухлявою є Росія, яка не може захистити навіть такі об'єкти. А потім ще й Курська операція довела трухлявість Росії. От на Заході й почали грати у свої ігри із заборонами й затримками поставок.", - підкреслив Загородній.

План перемоги / Инфографика: Главред

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

План перемоги Зеленського - останні новини

Нагадаємо, 16 жовтня президент Володимир Зеленський представив План перемоги у Верховній Раді України. План перемоги складається з п'яти пунктів, включно з геополітичними, військовими, економічними та безпековими аспектами. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий - на повоєнний час.

Також Володимир Зеленський розповів, що План перемоги, крім п'яти відкритих пунктів, включає засекречені додатки. Україна закликає надати допомогу відповідно до таємних частин Плану перемоги в найкоротші терміни.

Згодом президент України відреагував на критику документа та наголосив, що План перемоги створений для того, щоб забезпечити Україні силу, незалежно від дій РФ.

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