Небезпека для всієї України: Жданов сказав, якою може бути наступна атака РФ

У країні-агресорці Росії заявили, що навчилися випускати крилаті ракети Х59/69 з ударних вертольотів Ка-52 "Алігатор". Наскільки це може бути небезпечно для України, розповів військовий експерт Олег Жданов, передає ТСН.ua.
Він зазначив, що гелікоптер може підійти впритул до кордону та зробити пуск ракети на малій висоті. У такому разі її буде дуже важко збити.
"Таких гелікоптерів в Росії понад 150, ми половину їх лише знищили. Скоріше за все, він більше двох ракет не візьме. Але гелікоптерів досить багато і вони можуть наносити удари. До речі, два ударні гелікоптери днями перелетіли в Білорусь. До цього там розташовувалася тактична авіаційна група, а зараз до них приєдналися два "Алігатори" К-52. А ми ж розуміємо, яка відстань до Києва від білоруського кордону, — менше 200 кілометрів. От вам і є загроза вже", — розповів Жданов.відео дня
Військовий експерт підкреслює, російська армія може застосовувати вертольоти під час масованих атак по Україні.
"Я думаю, що вони будуть використовувати їх за необхідністю. У масований удар — так, цілком можуть включити. Росіяни намагаються перевантажити нашу систему протиповітряної оборони і таким чином досягти більших результатів з ураження цілей на території України. Також за рахунок скритності пусків і важкого виявлення цих крилатих ракет росіяни можуть використовувати і поодинокі атаки, такий собі турбуючий вогонь", — говорить Олег Жданов.
Хто такий Олег Жданов
Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.
З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.
Масований удар по Україні - що відомо
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти змогли накопичити приблизно 10 тисяч ракет типу С-300 для ударів по Україні.
За останні шість місяців країна-агресор Росія випустила приблизно на 45% більше дронів і ракет, ніж за попередні півроку.
Варто наголосили, що окупанти також можуть використовувати для ударів літаки ТУ-95 і ТУ-22М3, каже Олександр Коваленко.
Читайте також:
- Зеленський проситиме НАТО збивати російські ракети над Україною - Politico
- Коли НАТО збиватиме ракети РФ над Україною: експерт назвав 2 умови
- НАТО може збивати ракети РФ над Львовом: у ФРН зробили несподівану пропозицію
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред