Небезпека для всієї України: Жданов сказав, якою може бути наступна атака РФ

Російська армія може застосовувати вертольоти під час масованих атак по Україні, каже Олег Жданов.

https://glavred.net/ukraine/opasnost-dlya-vsey-ukrainy-zhdanov-skazal-kakoy-mozhet-byt-sleduyushchaya-ataka-rf-10568795.html Посилання скопійоване

Російська армія може застосовувати вертольоти під час масованих атак по Україні / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

У країні-агресорці Росії заявили, що навчилися випускати крилаті ракети Х59/69 з ударних вертольотів Ка-52 "Алігатор". Наскільки це може бути небезпечно для України, розповів військовий експерт Олег Жданов, передає ТСН.ua.

Він зазначив, що гелікоптер може підійти впритул до кордону та зробити пуск ракети на малій висоті. У такому разі її буде дуже важко збити.

"Таких гелікоптерів в Росії понад 150, ми половину їх лише знищили. Скоріше за все, він більше двох ракет не візьме. Але гелікоптерів досить багато і вони можуть наносити удари. До речі, два ударні гелікоптери днями перелетіли в Білорусь. До цього там розташовувалася тактична авіаційна група, а зараз до них приєдналися два "Алігатори" К-52. А ми ж розуміємо, яка відстань до Києва від білоруського кордону, — менше 200 кілометрів. От вам і є загроза вже", — розповів Жданов. відео дня

Військовий експерт підкреслює, російська армія може застосовувати вертольоти під час масованих атак по Україні.

"Я думаю, що вони будуть використовувати їх за необхідністю. У масований удар — так, цілком можуть включити. Росіяни намагаються перевантажити нашу систему протиповітряної оборони і таким чином досягти більших результатів з ураження цілей на території України. Також за рахунок скритності пусків і важкого виявлення цих крилатих ракет росіяни можуть використовувати і поодинокі атаки, такий собі турбуючий вогонь", — говорить Олег Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Масований удар по Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти змогли накопичити приблизно 10 тисяч ракет типу С-300 для ударів по Україні.

За останні шість місяців країна-агресор Росія випустила приблизно на 45% більше дронів і ракет, ніж за попередні півроку.

Варто наголосили, що окупанти також можуть використовувати для ударів літаки ТУ-95 і ТУ-22М3, каже Олександр Коваленко.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред