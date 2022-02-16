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Україна завоювала першу медаль на зимових Олімпійських іграх у Пекіні

16 лютого 2022, 14:28

Абраменко посів друге місце у фіналі з лижної акробатики.

Абраменко
Абраменко / Reuters

Українець Олександр Абраменко завоював срібну нагороду у фрістайлі на зимових Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Олександр Абраменко посів друге місце у фіналі з лижної акробатики.

Олімпійським чемпіоном став китаєць Ци Гуанпу, а бронза у представника ОКР Іллі Бурова.

Олександр у фіналі набрав 116,50 балів.

Абраменко пройшов у фінал з п'ятим результатом. У нього вийшов найкращий перший стрибок, за який він отримав 123.53 бали.

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У фіналі Олександр і ще п'ять його конкурентів мали лише одну спробу, щоб показати максимальний результат.

У Абраменка не вийшов ідеальним стрибок, за який судді поставили оцінку 116.50.

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Відзначимо, в 2018 році Олександр Абраменко виграв єдине "золото" для України.

Нагадаємо, в Пекіні 4 лютого відкрилася 24-а зимова Олімпіада. Китай став першою країною в світі, кому вдалося провести і літні і зимові Олімпійські ігри.

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