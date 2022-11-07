"Вогневий мішок" під Вугледаром: що відомо про втрати морпіхів РФ, які зашкалюють

Російські морпіхи / wikimapia.org

Стали відомі нові подробиці ситуації під Вугледаром в Донецької області, де морпіхи 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту окупантів РФ поскаржилися на дії командування, що допустило великі втрати.

Міноборони РФ спростувало інформацію про великі втрати у морпіхів під Павлівкою, йдеться в матеріалі Istories. У міністерстві стверджують, що втрати "не перевищують 1% бойового складу і 7% пораненими".

У свою чергу пропагандисти РФ кажуть, що якщо виходити зі штатної чисельності бригади МП РФ (приблизно 3 300 осіб), то втрати вбитими не більше 1% становлять "не більше 33 осіб" плюс 7% поранених (231 особа). Разом, знову ж виходячи зі штатної чисельності, це приблизно 260-270 осіб (морпіхи РФ скаржилися на втрати до 300 осіб убитими, пораненими та зниклими безвісти).

Військовий експерт ФБК Ян Матвєєв вважає, що почастішали публічні скарги військових, можливо, пов'язані з припливом мобілізованих, через те, що "у них ще залишився зв'язок з рідними".

"Також, можливо, вже накопичилася критична маса невдоволення від військових, які давно на фронті. Зараз їх кидають в безглузді атаки, і вони не розуміють навіщо", — зазначає Матвєєв. За його словами, в стані відчаю військові починають скаржитися активніше, ніж раніше.

Військовий аналітик Conflict Intelligence Team (CIT) Кирило Михайлов також вважає, що поява листа морпіхів може бути пов'язано з частими скарги від мобілізованих: морпіхи вирішили наслідувати їхній приклад. "Тим більше губернатор, якому вони скаржаться, їх опікав, на фронт їздив", — додав він.

Бунт морпіхів РФ під Вугледаром

Нагадаємо, морпіхи РФ звернулися до глави Примор'я зі скаргою на своє командування, яке кинуло їх у "незрозумілий наступ" в районі Павлівки Донецької області, де вони втратили за чотири дні близько 300 осіб убитими, пораненими і зниклими безвісти. Крім того, командування, за словами військовослужбовців "це приховує і занижує офіційні цифри втрат, боячись відповідальності".

У своєму зверненні морпіхи також просили провести перевірку ситуації і надіслати в Україну незалежну комісію "не з міністерства оборони, де Мурадова кришує Герасимов". На це Кожемяко не відповів, — йдеться в повідомленні.

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