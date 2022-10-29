Окупанти намагалися прорватися на північ країни - Держприкордонслужба

Російські окупанти намагалися прорватися на північ України / Колаж фото Міноборони РФ, 93-я ОМБр Холодний Яр

Російські окупанти намагалися прорватися на північ України. На Сіверщині дві групи російських військових хотіли провести розвідку. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"На Сіверському напрямку прикордонники зупинили просування розвідки противника", - йдеться у повідомленні.

Ще вдень окупанти намагалися розвідати позиції українських військових за допомогою безпілотника. Наші захисники одразу відкрили вогонь та збили дрон.

Дві групи наземної розвідки намагалися підійти до спостережних постів ЗСУ. Їх вчасно помітили та зупинили.

Загроза наступу Росії на Київ

У Міністерстві внутрішніх справ попереджали - якщо Росія знову атакуватиме Україну з території Білорусі, ЗСУ завдадуть удару по окупантах прямо на кордоні. Російські загарбники в такому випадку зазнають великих втрат.

Радник Офісу президента Олексій Арестович раніше заявив, що Росія може кинути на Київ угруповання військ, яке вона створює в Білорусі. На його думку, незабаром окупанти наступати не зможуть. Атака може статися ближче до Нового року.

Заступник начальника оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов казав, що війська РФ можуть спробувати піти в атаку на заході кордону між республікою Білорусь і Україною.

Однак метою загарбників може бути не Київ, а перерізання шляхів логістики, якими українська держава отримує військову допомогу від Заходу.

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