Окупанти просунулися біля чотирьох населених пунктів у двох областях - DeepState

Ворог просунувся в Старих Тернах, Кураховому, біля Кругляківки та Пушкіного.

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У DeepState оновили карти боїв / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Ви дізнаєтеся:

Де окупантам вдалося просунутися

Як коментують у Генштабі ЗСУ успіхи армії РФ

Російська окупаційна армія минулої доби просунулася в районі кількох населених пунктів на лінії фронту. Про це повідомили аналітики моніторингового каналу DeepState.

Зокрема, зазначається, що ворог просунувся у Старих Тернах, Кураховому та Пушкіному в Донецькій області, а також біля Кругляківки на Харківщині.

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На інших ділянках фронту просувань ворога або сил оборони не зафіксовано.

Старі Терни / Карта deepstatemap

Курахове / Карта deepstatemap

Кругляківка / Карта deepstatemap

Пушкіне / Карта deepstatemap

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

У Генштабі ЗСУ заявили, що з початку доби 2 грудня відбулося 193 бойових зіткнення.

На Харківському напрямку наші війська відбивали 6 атак противника в районах Вовчанська і Стариці - чотири атаки відбито, два бойові зіткнення тривали станом на 22:00 понеділка.

На Куп'янському напрямку противник сім разів проводив штурми позицій українських захисників. Відбито шість атак, ще одне бойове зіткнення тривало.

На Лиманському напрямку від початку доби російські загарбники 11 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Греківка, Чернещина, Копанки, Ямполівка та Терни.

На Сіверському напрямку впродовж доби ворог здійснив один штурм позицій наших захисників у районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири бойові зіткнення поблизу Григорівки та Часового Яру, які було успішно відбито.

На Торецькому напрямку росіяни вісім разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Торецьк, Нелипівка та Щербинівка.

Від початку цієї доби, за підтримки бомбардувальної авіації на Покровському напрямку, росіяни 40 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миролюбівка, Луч, Лисівка, Красний Яр, Даченське, Жовте, Чумацьке та Новий Труд.

На Курахівському напрямку ворог 67 разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Берестки, Старі Терни, Солонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальнє, Катеринівка, Антонівка та Ганівка.

Ситуація на фронті - останні новини

2 грудня повідомлялося, що російська окупаційна армія просунулася біля чотирьох населених пунктів. Зокрема, в окупантів були просування в Кураховому і біля Нового Комара в Донецькій області, біля Берестового на Харківщині та Погребків на Курщині.

Главред писав із посиланням на Reuters, що армія країни-агресора РФ просувається в Україні найшвидшими темпами з перших днів вторгнення у 2022 році, захопивши за листопад територію розміром із половину Лондона.

Російська армія готується до наступу в Запорізькій області, накопичуючи сили та перегруповуючи особовий склад і техніку, одночасно здійснюючи щоденні атаки піхотними групами. Про це повідомив командир третьої бригади оперативного призначення Нацгвардії України Олексій Хільченко.

Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів, чи справді існує загроза форсування ворогом Дніпра і наступу на Запоріжжя.

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