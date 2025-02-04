Окупанти просунулися біля чотирьох населених пунктів - DeepState

Коротко:
- Окупанти просунулися біля чотирьох населених пунктів
- У DeepState показали свіжі карти ситуації на фронті
За добу 3 лютого російська окупаційна армія просунулася в районі Часового Яру, а також кількох населених пунктів на Покровському напрямку.
Як повідомили аналітики моніторингового каналу DeepState, ворог просунувся у Срібному, біля Новоандріївки та Надеждинки.
"Ворог просунувся в Часовому Яру, Срібному, біля Новоандріївки та Надеждинки", - інформують експерти.
У DeepState також опублікували свіжі карти:
Ситуація на фронті - останні новини
Інтенсивність бойових дій на фронті в січні 2025 року була надзвичайно високою. Загальні безповоротні та санітарні втрати РФ за місяць склали 48 240 військових. Про це повідомило Міноборони України.
В Інституті вивчення війни заявили, що російська окупаційна армія сповільнила темпи просування росіян в Україні. При цьому втрати окупантів залишаються такими ж високими.
Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський заявив, що українські військові застосовують лазерні системи для знищення російських безпілотників.
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Ресурс DeepStateMap.Live
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.
Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.
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