Окупанти просунулися біля чотирьох населених пунктів - DeepState

Аналітики оновили карти бойових дій.

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Окупанти просунулися на фронті - Deep State / Колаж: Главред, фото: 127 окрема бригада ТРО, deepstatemap

Коротко:

Окупанти просунулися біля чотирьох населених пунктів

У DeepState показали свіжі карти ситуації на фронті

За добу 3 лютого російська окупаційна армія просунулася в районі Часового Яру, а також кількох населених пунктів на Покровському напрямку.

Як повідомили аналітики моніторингового каналу DeepState, ворог просунувся у Срібному, біля Новоандріївки та Надеждинки.

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"Ворог просунувся в Часовому Яру, Срібному, біля Новоандріївки та Надеждинки", - інформують експерти.

У DeepState також опублікували свіжі карти:

Срібне на карті / deepstatemap

Надеждинка на карті / deepstatemap

Новоандріївка на карті / deepstatemap

Часів Яр на карті / deepstatemap

Ситуація на фронті - останні новини

Інтенсивність бойових дій на фронті в січні 2025 року була надзвичайно високою. Загальні безповоротні та санітарні втрати РФ за місяць склали 48 240 військових. Про це повідомило Міноборони України.

В Інституті вивчення війни заявили, що російська окупаційна армія сповільнила темпи просування росіян в Україні. При цьому втрати окупантів залишаються такими ж високими.

Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський заявив, що українські військові застосовують лазерні системи для знищення російських безпілотників.

Інші новини:

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

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