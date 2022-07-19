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Окупанти викрали на Херсонщині батьків загиблого атовця

19 липня 2022, 14:50

Причиною викрадення стала проукраїнська позиція і відмова співпрацювати з окупантами.

Российские военные
Окупанти викрали на Херсонщині батьків загиблого атовця/ Reuters, УНІАН

На Херсонщині російські загарбники викрали з власного будинку і відвезли у невідомому напрямку подружжя, син яких є героєм АТО і загинув, захищаючи Україну.

Це сталося у тимчасово окупованій Новокаховській територіальній громаді. Російські військові прийшли додому до подружжя, заарештували їх і забрали з собою. Про це повідомляє поліція Херсонської області.

Подібна ситуація сталася у місті Берислав Херсонської області. Там російські окупанти викрали місцевого активіста. 55-річного чоловіка забрали просто з дому.

"У тимчасово окупованому місті Берислав озброєні військовослужбовці рф прийшли до квартири, де мешкав 55-річний чоловік. Окупанти силоміць забрали чоловіка у невідомому напрямку, нині його місцезнаходження встановлюється. Відомо, що зниклий мав активну проукраїнську позицію", – йдеться у повідомленні.

У поліції зазначають, що причиною викрадення в обох випадках є стала відмова цих мирних жителів співпрацювати з окупаційною владою, а також їхня проукраїнська позиція.

"За фактами викрадення людей відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України (карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років)", – додали в поліції.

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Херсонській області стався черговий казус з російськими ракетами. Загарбники випустили чотири ракети, якими хотіли обстріляти українців. Проте снаряди вибухнули просто над їхніми позиціями.

Раніше повідомлялося, що українські військові влучно вдарили по скупченню російських загарбників у Бериславському районі Херсонської області. Втрати ворога після влучного удару українських бійців підраховуються.

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