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"Неможливо порахувати": окупанти серйозно зміцнюють лінію оборони і заважають ЗСУ

Ангеліна Підвисоцька
1 листопада 2023, 17:27оновлено 1 листопада, 18:26
Російські окупанти споруджують по всій лінії фронту бетонні конструкції - "зуби дракона".
ВСУ, зуби дракона
Окупанти серйозно зміцнюють свою лінію оборони / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України, росЗМІ

Російські окупанти намагаються захопити нові українські позиції, щоб показати хоч якісь "результати" на фронті. Вони зміцнюють свою лінію оборони і споруджують "зуби дракона" по периметру фронту. Про це заявив журналіст Юліан Ріпці для Bild.

Подібне помічено по всьому периметру лінії фронту. Це може створити проблему для українських військових, які йдуть у контрнаступ.

"Росіяни продовжують зміцнювати цю величезну лінію оборони. Ми бачимо, як багато цих "зубів дракона", їх неможливо порахувати", - сказав Ріпці.

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Ці бетонні конструкції заважають просуванню військової техніки навіть тієї, яку передав Захід, каже журналіст.

Ситуація під Куп'янськом

Нещодавно стало відомо про "м'ясні" штурми на фронті, у ЗСУ розповіли про тактику окупантів. РФ відправляє на штурм купу колишніх в'язнів, штрафників-офіцерів і мобілізованих росіян. Окупанти стягують свої резерви з усієї Росії, щоб прорвати лінію оборони ЗСУ.

Експерт Олексій Гетьман розповів про те, що росіяни хочуть форсувати річку, щоб закріпитися під Куп'янськом. У районі Оскола в українських захисників уже все підготовлено, щоб "зустріти" противника.

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський розповів про те, що ворог посилився й атакує під Бахмутом і Куп'янськом. Російські окупанти підтримують свої атаки артилерією, мінометами та дронами-камікадзе.

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війна в Україні вторгнення Росії російські війська контрнаступ ЗСУ
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