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Окупантів підірвали разом з бронетехнікою: у ЗСУ розкрили деталі ударів на Херсонщині

10 липня 2022, 20:54

Підтверджені втрати противника становлять 15 рашистів і понад 60 одиниць техніки.

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У Херсоні прогриміли вибухи на базі армії РФ / скріншот

Українськими ракетно-артилерійськими підрозділами в ході виконання вогневих завдань було нанесено потужне ураження пункту управління Росгвардії поблизу Херсона.

Крім того, знищено чотири склади з боєприпасами в різних районах Херсонської області, повідомили в оперативному командуванні Південь.

"Підтверджені втрати противника становлять 15 рашистів і понад 60 одиниць техніки, серед яких 57 - це броньована і автомобільна техніка, в тому числі командно-штабні машини, що були знищені в Чорнобаївці вчора, а також протитанковий і переносний зенітний ракетні комплекси, інша броньована і автомобільна техніка, знищена на ворожих позиціях уздовж лінії зіткнення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович розповів про те, що за останні 10 днів за допомогою американських РСЗВ було знищено не менше 20 ворожих складів з боєприпасами.

Арестович каже, що поява у ЗСУ HIMARS поламала концепцію наступу путінської армії в Україні.

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