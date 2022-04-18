Лишив в оточенні лише тих, в кого "руки короткі": журналіст пояснив, коли приплічники усунуть Путіна

Путін зачистив своє оточення. Лишив лише тих представників командування, які занадто його бояться, щоб наважитися скинути його з поста.
Російський диктатор Володимир Путін упродовж багатьох років проводив зачистку свого оточення. Він "прорідив" ряди верхівки влади, у тому числі і військового командування. Адже не хотів, щоб в його оточенні лишився хтось, хто може наважитися змістити його з поста.
Ця обставина зараз є головною перешкодою для того, щоб в РФ скинули Путіна з поста президента чи навіть фізично усунули. Про це сказав російський опозиційний політик та журналіст Ігор Яковенко в інтерв’ю Обозревателю.
"Ми бачили, як члени Ради безпеки буквально здавали аналіз калу у прямому ефірі, коли Путін кожного з них піднімав і ставив по команді смирно. Вони панічно його бояться", – каже Яковенко.
За його словами, до прорідження рядів свого оточення Путін підійшов серйозно. Тобто зараз поруч з російським диктатором не лишилося практично нікого, хто мав би власну думку і міг щось заперечити російському президенту.
"Це поле зачищене дуже серйозно. Немає там і близько не лише жодного гвардійця Орлова, який здійснював усунення Павла I, а й ніякого генерала Лебедя. Усі люди, які у вищому керівництві збройних сил могли мати якусь власну думку та власну позицію, зверніть увагу, хто це був? Генерал Лебідь – убитий, генерал Рохлін – убитий. Тих людей, які мали риси російського офіцера, вбито. Залишилися такі, як Шойгу, який ніколи в житті в армії не служив і не знає, на який бік кашкет надягати", – каже журналіст.
Проте ще є якась кількість російських генералів, які більш-менш розуміють, що відбувається, і можуть запустити якийсь протестний рух. Проте це може відбутися лише тоді, коли поразка Росії на фронті стане настільки тотальною, що вона стане очевидною і відомою уже практично всім у російських збройних силах.
читайте такожВійна в Україні протверезила Путіна: чи наважиться він на ядерний удар та мобілізацію в РосіїЯковенко наголосив, що ймовірність заколоту в Росії з метою змістити Путіна з поста або й фізично його усунути зростає у міру збільшення кількості поразок РФ на полі бою та збільшення їхнього масштабу.
"Ось тоді, можливо, це відчуття того, що вся офіцерська маса обурена і принижена цією тотальною поразкою, шанси на такі дії з'являться. Не раніше. Але швидше за все це станеться найближчим часом. Насправді це, як і решта, перебуває в руках української армії", – зазначив Яковенко.
Однак він додав, що будь-хто з аналітиків на сьогодні не має точної інформації про підготовку змов силовиків в РФ. Адже якби ця інформація у когось була і випливла б на поверхню, то всі ці змовники були б уже мертві.
Раніше повідомлялося, що війна вже перекинулася на територію Росії і все йде до того, що Путіна повалять силою. Про це заявив економіст, старший науковий співробітник Центру політики безпеки у Вашингтоні, президент Інституту економічного аналізу Андрій Ілларіонов.
Раніше Ілларіонов заявив, що тривалість війни залежить від двох факторів. При цьому вину за те, що війна взагалі почалася, експерт вбачає не лише в імперських амбіціях Путіна, а й у слабкості нинішнього президента США Джо Байдена.
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