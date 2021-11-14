"Одне око на алмаз, інше на дорогу": у Харкові водій тролейбуса рубався в ігри на смартфоні

Водій тролейбуса їхав за кермом і грав на телефоні / скріншот

У Харкові водій тролейбуса №49 одночасно їхав маршрутом і грав на телефоні. Момент зафіксували на проспекті Гагаріна і виклали в соціальні мережі.

Як повідомляє Telegram-канал ХС, водій одного з харківських тролейбусів їхав за кермом транспортного засобу, одночасно граючи на телефоні. На кадрах видно, як він відволікається на смартфон під час маршруту.читайте такожЕпічна ДТП у Києві: пасажири штовхали застряглий тролейбус і "в'їхали" в Nissan

"Одне око на алмаз, інше на дорогу. Надихнувшись перемогою української кібер-команди на світовій арені, водії харківських тролейбусів перейшли до посилених тренувань... пр. Гагаріна, 49 маршрут", - наголошується в пості.

У коментарях гнівно відреагували на таку поведінку водія і пишуть, що його треба оштрафувати або звільнити.

Нагадаємо, раніше у Харкові в районі Холодної гори стався конфлікт в автобусі через правила карантину. Співробітники поліції зупинили маршрутку, тому що в транспорті не дотримувалися правил, пов'язаних з вимогою щодо перевезення кількості пасажирів. Після того як співробітник поліції зайшов в автобус, водій транспортного засобу відмовився зупинятися і поїхав по своїм маршрутом. Пасажири вирішили підтримати водія, на якого в результаті було складено адміністративний протокол.

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