"У мене немає карантину": у маршрутці Харкова посварилися поліцейський, водій і пасажири

Поліція зупинила автобус через порушення карантину, проте водій закрив двері і поїхав / Соцмережі

У Харкові у районі Холодної гори сталася конфліктна ситуація в автобусі. Поліцейські зупинили маршрутку через порушення правил карантину. Однак водій закрив двері автобуса, в якому знаходився співробітник поліції, відмовився зупинятися і поїхав далі. Пасажири підтримали водія, на якого в підсумку склали адміністративний протокол.

Як повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Харківській області, інцидент стався в середу, 13 жовтня. Поліцейські зафіксували порушення правил карантинного режиму, пов'язаних з вимогою щодо перевезення кількості пасажирів. Співробітник поліції зайшов до автобусу, проте водій закрив двері і поїхав далі, відмовляючись зупинятися.

Пасажири виступили на боці водія маршрутки і порахували дії поліцейського, який посилався на постанову Кабміну про карантин, неправомірними.

Водій сказав, що у нього, мовляв "карантину немає", а на зупинки немає часу, тому що везе людей. На думку пасажирів автобуса, подібні ситуації можуть призвести до того, що їм нібито доведеться й зовсім скрізь ходити пішки.

Підкреслюється, що щодо водія було складено адміністративний протокол за частиною 1 статті 44-3 - порушення правил карантину людей. Санкція статті може припускати до 3 років обмеження волі.

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Повне відео конфлікту в автобусі у Харкові

Помаранчева зона карантину у Харкові

Нагадаємо, Харків опинився в помаранчевій зоні карантину через високий рівень захворюваності на COVID-19, правила якої передбачають перевезення пасажирів тільки виходячи з кількості сидячих місць.

Нові правила пасажирських перевезень в Україні

Кабмін 11 жовтня у зв'язку з погіршенням ситуації з захворюваністю на коронавірус в Україні ухвалив рішення про зміну правил пасажирських перевезень. Вже з 21 жовтня поїздки до регіонів жовтої, помаранчевої та червоної карантинних зон передбачатимуть наявність у пасажирів або сертифіката про щеплення, або негативного тесту на коронавірус.

В Укрзалізниці вже заявили, що з 21 жовтня провідники вимагатимуть у пасажирів сертифікат вакцинації або негативні COVID-тести.