Виклик лікаря додому і невідкладні випадки: українцям дали відповіді на важливі питання

Сімейний лікар не обов'язково приїде додому - НСЗУ / ua.depositphotos.com

Первинну допомогу українцям повинні надавати в медичному закладі. Якщо людині задалеко їхати до поліклініки або ж у нього немає коштів на проїзд, лікар не обов'язково приїде на виклик додому. Сімейний лікар може проконсультувати пацієнта через відеозв'язок або за телефоном. При спілкуванні з лікарем телефону або в месенджерах слід чітко формулювати своє питання і дотримуватися правил етикету.

Чи обов'язково лікар приїде додому

Згідно з затвердженим Міністерством охорони здоров'я Порядком надання первинної медичної допомоги, пацієнта приймають у медзакладі. Іноді сімейний лікар може приїхати додому.

читайте такожЯк лікувати COVID-19 без сімейного лікаря - пояснення МОЗУ Національній службі здоров'я України (НСЗУ) вказують, що лікар не обов'язково може приїхати за викликом додому, якщо у людини немає грошей на проїзд, або ж їй далеко добиратися до поліклініки.

Сімейний лікар може надати консультацію телефоном або через месенджери. Однак допомога надається відповідно до графіка роботи медичного закладу, де він працює.

Як зв'язатися з сімейним лікарем

Лікар самостійно вирішує, який номер телефону надається пацієнту. Це може бути власний номер, рецепція або ж контакт-центр медустанови.

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Необхідно не забувати про етичні аспекти спілкування з лікарем. Потрібно заздалегідь домовитися, в яких випадках, і щодо яких питань слід звертатися. Не можна дзвонити або писати рано вранці, пізно ввечері, на вихідних, або у той час, коли йде прийом пацієнтів.читайте такожЩо робити у разі звільнення або хвороби сімейного лікаря: відповідь МОЗ

Під час розмови з лікарем слід відразу представитися і говорити по суті. Не треба надсилати відео - або аудіоповідомлення, оскільки їх не завжди зручно переглядати.

Якщо у сімейного лікаря вихідний, можна звернутися до чергового кабінету, який зазвичай працює у вихідні дні в більшості амбулаторій.

Що робити в невідкладних випадках

Якщо трапився невідкладний, екстрений випадок, треба телефонувати не сімейному лікарю, а за номером 103 і викликати швидку допомогу.

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