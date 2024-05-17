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"Обнадійливі новини": в Укренерго сказали, чи вимикатимуть завтра світло

Руслана Заклінська
17 травня 2024, 20:54
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Ситуація в енергосистемі є вкрай мінливою, тому українцям слід використовувати електроенергію ощадливо, наголосили в ДТЕК.
'Обнадійливі новини': в Укренерго сказали, чи вимикатимуть завтра світло
В Укренерго повідомили, чи відключатимуть світло у суботу / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС

У суботу, 18 травня, побутовим споживачам не планують відключати електроенергію. Проте графіки обмежень застосовуватимуть для промисловості. Про це повідомило "Укренерго" і ДТЕК.

"Обнадійливі новини. На суботу, попередньо, обмеження електрики не заплановані", - заявивли в ДТЕК.

Водночас у компанії попередили, що ситуація в енергосистемі є вкрай мінливою, та закликали українців використовувати електроенергію ощадливо.

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"По всій території України з 19:00 до 24:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Обмеження для побутових споживачів не прогнозуються", - повідомили в "Укренерго".

За словами компанії, "Укренерго" лише повідомляє часові межі, в які діють графіки погодинних відключень. Тому обмеження споживання електроенергії можливе при перевищенні регіоном визначених лімітів. Інформацію про застосування відключень у вашому регіоні можна знайти в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго та на сторінках у соцмережах.

"Причина обмежень – наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених росією по українській енергосистемі з 22 березня. Через пошкодження українські електростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атак", - пояснили в "Укренерго".

Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Відключення світла в Україні – останні новини

Нагадаємо, 14 травня в Україні зафіксували серйозний дефіцит електроенергії через російські обстріли та зростання споживання. Тому енергетики ввели аварійні відключення у всіх регіонах України.

Як повідомляв Главред, Трипільська та Зміївська ТЕС зазнали руйнувань на 80% внаслідок атак РФ, повідомив технічний директор "Центренерго" Євгеній Гаркавий. Їх відновлення займе 1,5-2 місяці, але найбільша проблема - це знищене та дороговартісне обладнання.

Ввечері 15 травня в Україні знову ввели аварійні відключення світла для промислових та побутових споживачів через дефіцит потужностей на електростанціях. У четвер, 16 травня, також запровадили стабілізаційні відключення світла.

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