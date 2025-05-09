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"Обʼєктів - мільйон": Жданов назвав можливі цілі удару "Орєшніка" по Києву

Маріна Фурман
9 травня 2025, 05:45
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Ворог може завдати удару "Орєшніком" по будь-якій точці столиці України.
Путин, Орешник
Експерт сказав, які цілі в столиці Росія може атакувати "Орєшніком" / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Ключові тези Жданова:

  • Росіяни можуть атакувати "Орєшніком" центри увалень рішень, військові обʼєкти або житлові квартали
  • У Кремлі вважають, що терор проти населення - найефективніший засіб для досягнення цілей

Росіяни вкотре повернулися до своєї звичної тактики залякування. Зокрема, представники країни-агресора РФ попереджають про удар по території України міжконтинентальною балістичною ракетою "Орєшнік". Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв'ю Главреду розповів, які обʼєкти можуть стати мішенню для російської атаки.

За словами експерта, ворог може атакувати столицю ракетою, зокрема по центрах ухвалення рішень: будівлі уряду, будівлі Верховної Ради, Офісу президента, тобто по системі управління державою.

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Додатково цілями можуть стати промислові та військові об'єкти, наприклад, Генеральний штаб та інші. Він підкреслює, що об'єктів, які РФ може атакувати - мільйон.

"Але, судячи з тенденції, яку ми спостерігаємо, Росія зараз пріоритетними цілями удару вважає житлові райони і цивільну інфраструктуру. Мабуть, у Кремлі вважають, що терор проти місцевого населення буде найефективнішим засобом для досягнення їхніх цілей, а саме примушення нас до миру на умовах Москви", - розповів Жданов.

Таким чином, військовий експерт підкреслює, що, перш за все, противник буде бити по житлових кварталах. І доказ тому – три пошкоджені та вигорілі багатоповерхівки в Києві 7 травня.

'Обʼєктів - мільйон': Жданов назвав можливі цілі удару 'Орєшніка' по Києву
Що відомо про РС 26-Рубіж (Орєшнік) / Інфографіка: Главред

Загроза удару "Орєшніком" по Києву - останні новини

Як писав Главред, російські пропагандистські ресурси повідомляли про те, що диктатор Володимир Путін нібито доручив міноборони РФ визначити цілі в Києві для удару ракетою "Орєшнік" у відповідь на атаки ЗСУ в "День перемоги".

Пізніше колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації, екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо-переміщених осіб Георгій Тука зазначив, що Росія цілком може вдарити по Києву "Орєшніком" та Україна може бути змушена утриматись від ударів по Москві.

Водночас генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун застерігає, що Путін може здійснити удари по Києву й за допомогою іншого озброєння. За його словами, під удар може потрапити, наприклад, звичайне промислове підприємство на околиці міста, яке в російській пропаганді буде представлено як знищення важливого військового об’єкта.

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Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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