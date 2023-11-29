Нова 'Чорнобаївка' для ворога: росіяни можуть почати наступ з Білорусі - Черник

Росіяни можуть почати новий наступ з території Білорусі і таким чином розширити бойові дії за межі півдня і сходу України, робить висновок Петро Черник.

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Росіяни можуть розширити бойові дії за межі півдня і сходу України / Колаж Главред, фото: Армія.Inform, Міноборони Білорусі

Генерал Наєв заявив про підготовку до можливого розширення бойових дій за межі півдня і сходу. Однак, Вихід за межі локального плацдарму можливий лише за умови, якщо росіяни наважаться завдати повторного удару з півночі, з боку Білорусі. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт Петро Черник.

"Однак і це дуже малоймовірно, бо вони не мають для цього технічного потенціалу, лише людський", - наголошує Петро Черник.

За його словами, північна частина України характеризується густою мережею лісів і боліт, тому в разі повторного наступу росіяни змушені будуть обмежити свій рух виключно наявними автошляхами.

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"Це для них безумство, тому що ми навчилися працювати на дорогах. Крім того, за запасами "Джавелінів" Україна зараз посідає друге місце у світі", - додає військовий експерт.

Однак, експерт робить висновок про те, що навіть враховуючи ці фактори, росіяни можуть наважитись повторно атакувати Україну з території Білорусі.

"Від божевільних можна очікувати чого завгодно. Варто згадати серіал "У Чорнобаївці", коли росіяни контролювали правий берег Херсонщини та розташовували техніку й особовий склад на одному й тому ж місці понад 20 разів. При здоровому глузді вже після другого удару цього б уже ніхто не робив, але не росіяни. І до чого вони вдадуться зараз, лише бог знає", - резюмував Петро Черник.

Хто такий Петро Черник Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

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