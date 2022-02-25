"Ніч і ранок будуть складними": Кличко попередив киян про найсильнішу небезпеку

Віталій Кличко / Facebook

Мер Віталій Кличко заявив, що зараз ситуація для Києва загрозлива. За його словами, ніч і ранок будуть складними.

"Російські війська - впритул до столиці. Військові та правоохоронці у місті знешкоджують диверсійні групи. У столиці взяті під охорону і особливий контроль мости. На них чергує військова техніка та бійці Збройних Сил", - написав мер Києва.

За його словами, в місті українські військові обладнають блокпости не тільки на основних в'їздах в місто, а й встановлюють блоки, що перекривають рух біля стратегічних об'єктів у столиці.

Крім того, Кличко заявив, що для оборони столиці вже на 100% укомплектована 112-та бригада терробороны Києва. В даний час вирішується питання створення додаткових підрозділів захисників Києва.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні закликав російського президента Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

"Хочу ще раз звернутися до Президента Російської Федерації. По всій території України йдуть бої. Давайте сідати за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей", - заявив Володимир Зеленський.

Також мер столиці України Віталій Кличко закликав жителів Києва не виходити з будинків або укриттів, оскільки Київ вступив у фазу оборони. Про це київський градоначальник розповів під час екстреного брифінгу.