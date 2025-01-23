Все тріщить по швах, Путіну необхідна зупинка бойових дій - полковник

Російський диктатор хоче закінчення бойових дій і сподівається на скасування санкцій.

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Путін боїться розвалу економіки РФ / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, Главред

Що говорить Жданов:

Економіка РФ може впасти

Путін хоче закінчення війни

Через кілька років РФ знову буде готова до війни

Російський диктатор Володимир Путін дуже хоче закінчення бойових дій в Україні, щоб не показати своєму суспільству те, як економіка РФ "тріщить по швах". Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

"У Путіна завтра економіка може завалитися, "чорний лебідь" може прилетіти на Красну площу і сісти біля Мавзолею. Путіну як повітря потрібна зупинка бойових дій, тому що економіка РФ тріщить по швах. Щоб не показувати від'ємну статистику в економічному секторі, російська влада сховала фінансування військово-промислового комплексу в безвідсоткові банківські кредити, і кожні півроку Набіулліна переводить ці кредити в розряд безповоротних. А в цей час верстат друкує гроші, у підсумку інфляція божевільна", - каже Жданов.

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Він акцентував на тому, що російський мінфін прогнозує інфляцію у 2025 році на рівні тризначного числа. Полковник додав, що Путін сподівається на скасування санкцій у відповідь на "жест доброї волі".

Однак Європа розуміє, якщо в Україні сьогодні буде припинено бойові дії, то незабаром РФ відновить свої сили і за 3-5 років буде готова до нового вторгнення в Україну з метою зайти в Європу.

"Не домагаючись зняття санкцій, щоб дати ковток повітря економіці та фінансам Російської Федерації, Трамп може зняти заборону на використання всіх 300 млрд, і для Путіна це буде просто манна небесна. А розкручена економіка далі продовжить випускати техніку і озброєння. Але за рахунок зупинки бойових дій у військах відразу ж почнеться накопичення. Прогнозується, що за рік Путін може наклепати 10 млн снарядів", - пояснив Жданов.

Експерт стверджує, що Україна має озброєння, техніку і гроші, щоб протриматися щонайменше до липня 2025 року. Як прогнозується, у червні в РФ може закінчитися ресурс техніки, яка підлягає відновленню.

"Далі воювати тільки на "милицях": електросамокатах і цивільних машинах, тому що броня закінчується. А далі все залежатиме від наших партнерів: якщо вони профінансують і дадуть нам техніку та озброєння, тоді ми продовжимо триматися, а ось Росія тоді починає валитися", - каже Жданов.

Завершення війни в Україні - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп доручив спецпредставнику з питань України генерал-лейтенанту Кіту Келлогу закінчити війну України з Росією за сто днів, проте майже ніхто не думає, що він зможе це зробити - особливо росіяни.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський окреслив методи тиску, які президент США Дональд Трамп може використати щодо російського диктатора Володимира Путіна. Зокрема, він запропонував запровадити всеосяжні санкції проти Росії та передати Україні всю необхідну зброю для протистояння агресору.

Згодом Дональда Трамп закликав Росію та особисто російського диктатора і військового злочинця Володимира Путіна припинити повномасштабну війну в Україні. Він пригрозив накласти високі податки, тарифи та санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам-учасницям.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) - радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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