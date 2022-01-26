"Не сподобалася велика купюра": у Миколаєві водій гнав пасажирку з маршрутки

У Миколаєві водій гнав пасажирку з маршрутки / Колаж УНІАН /ua.depositphotos.com

У Миколаєві водій маршрутного таксі №75 вступив у конфлікт з пасажиркою і намагався вигнати її з салону. Про це повідомляється в Facebook-групі "Contact Center при Миколаївській міській раді".

Свідками інциденту стали інші пасажири, які і повідомили про ситуацію.

"Скажіть, будь ласка, коли закінчиться хамство і свавілля з боку водіїв? В районі садової зайшла жінка і передала за проїзд купюру 100 гривень. Але водієві це не сподобалося, і він вирішив показати своє невдоволення, обливши брудом і виганяючи пасажира з салону. Також він затримував пасажирів, відмовившись їхати, якщо вона не вийде, тим самим відмовивши в послузі перевезення", — написала користувачка Дар'я Маковенко.

Дівчина також зазначає - коли маршрутка доїхала до кінцевої зупинки, водій був "на нервах, а жінка — в сльозах".

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Запоріжжі водій маршрутки із застосуванням нецензурної лексики вилаяв пенсіонера і вдарив його дверима по голові. Конфлікт трапився через те, що пенсіонер намагався проїхати в салоні маршрутного таксі з візком в руках.

В Одесі пасажири натовпом побили чоловіка в маршрутці через те, що він вдарив жінку, яка виходила з автобуса. Людині, яку вважають винним у конфлікті, насилу вдалося втекти.