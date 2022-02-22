"Не була і не буде частиною Росії": спортсменка пояснила Путіну, чому не Ленін створив Україну

Спортсменка пояснила Путіну, чому не Ленін створив Україну / скріншот

Колишня чемпіонка України в потрійному стрибку Руслана Ціхоцька, яка проживає зараз в США, відреагувала на заяви Володимира Путіна, який назвав Україну "творінням Леніна".

У себе в сторіз 35-річна спортсменка, яка раніше представляла Україну на чемпіонатах світу, Європи та Олімпійських іграх, написала:

"Україна - не "частина Росії". Ніколи нею не була і не буде".

Також вона додала, що в України є своя історія, культура, свій народ, своя територія і незалежна держава.

instagram.com / rusruslana_/

Нагадаємо, 21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З таким проханням до нього звернулася Державна дума Росії. Російське телебачення також показало його звернення до росіян, в якому Путін понад годину міркував про історію СРСР в цілому й Україну зокрема.

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Також повідомлялося, відома українська легкоатлетка та уродженка Луганська Анастасія Бризгіна (дворазова чемпіонка Європи серед юніорів в бігу на 400 метрів) вкрай різко висловилася про визнання Росією терористичного угруповання "Л/ДНР".

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