"Не була і не буде частиною Росії": спортсменка пояснила Путіну, чому не Ленін створив Україну

Раніше російський президент відзначився маячною заявою.
Колишня чемпіонка України в потрійному стрибку Руслана Ціхоцька, яка проживає зараз в США, відреагувала на заяви Володимира Путіна, який назвав Україну "творінням Леніна".
У себе в сторіз 35-річна спортсменка, яка раніше представляла Україну на чемпіонатах світу, Європи та Олімпійських іграх, написала:
"Україна - не "частина Росії". Ніколи нею не була і не буде".
Також вона додала, що в України є своя історія, культура, свій народ, своя територія і незалежна держава.
Нагадаємо, 21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З таким проханням до нього звернулася Державна дума Росії. Російське телебачення також показало його звернення до росіян, в якому Путін понад годину міркував про історію СРСР в цілому й Україну зокрема.
Також повідомлялося, відома українська легкоатлетка та уродженка Луганська Анастасія Бризгіна (дворазова чемпіонка Європи серед юніорів в бігу на 400 метрів) вкрай різко висловилася про визнання Росією терористичного угруповання "Л/ДНР".
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