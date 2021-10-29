"Не будемо вбивати мирних росіян": Арестович дав пояснення щодо диверсій у РФ і ракет на Москву

Ракетні випробування в Україні / Фото: mil.gov.ua

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович прокоментував свої недавні висловлювання з приводу можливості наведення українських ракет на територію РФ.

В ефірі каналу Україна 24 він підкреслив, що в Україні є проекти ракетних комплексів, які в теорії повинні досягати дальності понад 500 км.

Серед них він назвав проекти ракетних комплексів Сапсан, Грім, Грім-1 і Грім-2 і уточнив, що до моменту їх прийняття на озброєння потрібно не менше 5-7 років наполегливої праці.

"Я сказав, що якщо Путін буде так поводитися і далі, то колись і українські ракети будуть спрямовані на Москву", - пояснив радник глави ОП.

Він зазначив, що Україна нікому не загрожує, а його слова є попередженням, що будь-які дії можуть мати свої наслідки.

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"Нехай знають, що будь - які дії, погрози, вбивства українських громадян мають свої наслідки - і обов'язково матимуть. Що стосується терактів на території Росії або Криму. Там теж... у разі повномасштабної війни - і це не теракти, а диверсії. Теракт від диверсії відрізняється тим, що диверсія – це військова дія, а теракт – це міжнародний злочин. Ми не збираємося вбивати мирних російських громадян ні в якому разі. І ракети, спрямовані на Москву, – це не житлові квартали Москви – навіть якщо колись вони будуть спрямовані", - додав Арестович.

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Нагадаємо, раніше прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявляв, що Росія відповіла на "розміщення військ НАТО в Україні" спільними військовими навчаннями з Білоруссю. При цьому можлива поява військ Альянсу на території Української держави буде сприйнято в Кремлі як "перетин червоних ліній".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підкреслив, що Київ самостійно вирішуватиме, яким чином зміцнювати безпеку власної держави. За його словами, "червоні лінії" Москви обмежуються виключно територією РФ.