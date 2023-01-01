glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Зміна тактики та перекидання військ до кордонів: у ГУР спрогнозували, чого чекати від РФ у 2023 році

1 січня 2023, 11:32
Очікується, що у 2023 році ворог підтягне резерви до українських кордонів.
Вадим Скібіцький
Вадим Скібіцький розповів, чого чекати від РФ у 2023 році / Фото: 1 ОБрСПн імені Івана Богуна, facebook.com/GeneralStaff.ua

На початку 2023 року країна-агресор Росія може змінити тактику дій на полі бою. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону.

За його словами, в Росії відбуваються активні процеси мобілізації в РФ. Згідно з оцінками ГУР, перший етап завершено.

Скібіцький зазначив, що зараз в Росії завершуються процедури злагодженості проведення батальйонних, ротних навчань. До початку 2023 року вони вже будуть готові до бойового застосування.

"Що ми очікуємо? По-перше, це підтягування резервів російських військ до наших кордонів. Введення на нашу територію нових підрозділів і введення частини підрозділів територіальних військ. І це ми вже спостерігаємо в Херсонській області. Це продовження наступальних дій за окремими напрямками та основними цілями", - сказав представник ГУР.

За його словами, метою ворога все ж буде повне захоплення Донецької області та утримання тимчасово окупованих територій, які зараз перебувають під контролем РФ.

"І те, що ми прогнозуємо, - це буде зміна тактики дій Росії на полі бою", - розповів Скібіцький.

Як повідомляв Главред, 1 січня аналітики Інституту вивчення війни заявили, що у російських окупантів вичерпалися запаси артилерійських боєприпасів, їм буде важко підтримувати поточний темп операцій на окремих ділянках фронту в Україні.

Тим часом секретар РНБО Олексій Данілов показав, якою може бути доля Москви і всієї Росії в 2023 році. За його словами, на країну-агресора чекає блекаут і "бавовна".

Інші новини:

війна в Україні Вадим Скібіцький новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:48

Окупанти обстріляли лікарню і будинки в Херсоні: є загиблі, двоє дітей поранені

13:31

ППО в обмін на голосування України в ООН: ЗМІ з'ясували деталі переговорів Зеленського і Нетаньяху

13:00

Гороскоп на завтра 2 січня: доля приготувала щастя для кожного знака зодіакуВідео

12:57

"Переможемо українців, НАТО і весь світ": Пригожин розмріявся про успіх РФ у війні і сказав "умову"Відео

12:27

"Ледве встигали перезаряджати NASAMS": у Повітряних силах розповіли про унікальний досвід ППО 1 січня

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:02

У Хмельницькому померла 22-річна дівчина, яка була поранена під час атаки РФФотоВідео

11:57

Санкції вгризлися в пропагандистські сідниці Лариси Доліної - співачка скаржиться на проблеми

11:32

Зміна тактики та перекидання військ до кордонів: у ГУР спрогнозували, чого чекати від РФ у 2023 році

11:18

Війні прийде кінець у разі усунення Путіна, його наступник виведе війська з України – політтехнологВідео

Реклама
11:09

Позорище біляве: запроданка Таїсія Повалій розважала росіян у новорічну ніч хітом Софії РотаруВідео

11:08

Чому 2 січня не можна порушувати всього одну заборону: прикмети, які можуть злякати все щастяВідео

10:56

"Путін не розуміє, що українці зроблені із заліза": посол США впевнена в перемозі України у 2023 році

10:38

Чи загрожує Україні тотальний блекаут: в "Укренерго" пояснили ситуацію

10:33

Як правильно замочувати одяг перед пранням: правила, які повинна знати кожна господиня

10:28

Макрон пообіцяв підтримувати Україну до перемоги

10:10

Більшість людей забувають це зробити після прання: 3 помилки, які шкодять пральній машині

10:00

В окупантів не вистачає боєприпасів, вони не зможуть підтримувати високий темп операцій в Бахмуті - ISW

09:44

РФ атакувала Україну в новорічну ніч: ППО збило 45 "шахедів", є "прильоти"Відео

09:40

"Кровопролитний рік": астролог назвала три палаючих місяці для України і попередила про потрясінняВідео

08:15

Коли ж ти нап'єшся, упирю кровожерливийПогляд

Реклама
08:13

Рік Кролика 2023 принесе величезний прибуток: 5 речей, які потрібно зробити всім 1 січняВідео

06:02

Міф про бункерного діда та дебільного "туземного" вождяПогляд

04:04

"Кіркорова не вистачає": Волочкова з подругою стали посміховиськомВідео

03:30

Ігристий феєрверк новорічного карнавалу: скільки зберігається відкрите шампанськеВідео

02:50

Захід боїться розпаду РФ, а тому стримує переможну ходу української армії - ТукаВідео

01:35

Навіщо обсмажувати макарони перед варінням: секрет, який покращить ваші страви в рази

31 грудня, субота
23:54

Росія зустрічає Новий рік під потужну "бавовну": вибухи пролунали у багатьох містахВідео

23:40

"Диктатор демонструє велич": політолог назвав справжню мету ракетних ударів ПутінаВідео

23:10

Як підібрати відтінок волосся під колір очей: хитрощі стилістів, які зроблять образ незабутнім

22:40

"2023 стане роком перемоги над ворогом": Зеленський привітав українців з Новим роком

22:08

Кім попередив про можливий удар РФ під бій курантів

21:20

"Лише посилюють рішучість": у США різко відреагували на ракетний терор росіян

20:43

Чому ковбаски називають мисливськими, а ковбасу - лікарською

20:15

Світан розповів, чи може російська ППО повністю прикрити МосквуВідео

19:41

Вагнерівці-зеки відмовилися воювати в Україні: тепер їх шукають по всій Ростовській області

19:16

Екстрені відключення скасовуються: у ДТЕК повідомили хороші щодо ситуації зі світлом у КиєвіВідео

19:10

"Ніхто вам цього не пробачить": Зеленський звернувся до росіян після масованого удару по Україні

18:33

Проросійські жителі Криму повинні бути депортовані після повернення півострова - Тука

18:10

Генерал Романенко пояснив, чому вороги постійно змінюють своїх командувачівВідео

18:09

Війна затягнеться ще на два-три роки, на Заході панічно бояться розвалу Росії – Тука

Реклама
17:53

Такі смішні: скандальна учасниця "Холостяка" прокоментувала свою участь у шоу

17:40

Щоб іграшки на ялинці тряслися від реготу: добірка кращих новорічних анекдотівВідео

17:38

Що потрібно зробити всім 1 січня, щоб на весь 2023 рік привернути щастя і фурорВідео

17:29

"РФ хоче залишити нас у темряві на Новий рік": Шмигаль розповів, у якому стані енергосистема

17:20

"Довго робили поблажки": у Росії хочуть закрити смітник СкабєєвоїВідео

17:06

"Путін "зустрічає" Новий рік вбивствами": Україна вимагає вигнати РФ з РБ ООНВідео

17:01

Без мук і бризок: 2 способи ідеально почистити гранат

16:59

"Буде дитина": Positiff зробив зізнання про особисте життя

16:44

Більшість українців підтримують удари ЗСУ по енергетиці Росії - опитуванняВідео

16:39

Масований удар РФ: ЗСУ збили 12 з більш ніж 20 крилатих ракет ворогаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти