Зміна тактики та перекидання військ до кордонів: у ГУР спрогнозували, чого чекати від РФ у 2023 році

Очікується, що у 2023 році ворог підтягне резерви до українських кордонів.

Вадим Скібіцький розповів, чого чекати від РФ у 2023 році / Фото: 1 ОБрСПн імені Івана Богуна, facebook.com/GeneralStaff.ua

На початку 2023 року країна-агресор Росія може змінити тактику дій на полі бою. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону.

За його словами, в Росії відбуваються активні процеси мобілізації в РФ. Згідно з оцінками ГУР, перший етап завершено.

Скібіцький зазначив, що зараз в Росії завершуються процедури злагодженості проведення батальйонних, ротних навчань. До початку 2023 року вони вже будуть готові до бойового застосування.

"Що ми очікуємо? По-перше, це підтягування резервів російських військ до наших кордонів. Введення на нашу територію нових підрозділів і введення частини підрозділів територіальних військ. І це ми вже спостерігаємо в Херсонській області. Це продовження наступальних дій за окремими напрямками та основними цілями", - сказав представник ГУР.

За його словами, метою ворога все ж буде повне захоплення Донецької області та утримання тимчасово окупованих територій, які зараз перебувають під контролем РФ.

"І те, що ми прогнозуємо, - це буде зміна тактики дій Росії на полі бою", - розповів Скібіцький.

Як повідомляв Главред, 1 січня аналітики Інституту вивчення війни заявили, що у російських окупантів вичерпалися запаси артилерійських боєприпасів, їм буде важко підтримувати поточний темп операцій на окремих ділянках фронту в Україні.

Тим часом секретар РНБО Олексій Данілов показав, якою може бути доля Москви і всієї Росії в 2023 році. За його словами, на країну-агресора чекає блекаут і "бавовна".

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