Знаходити взаєморозуміння пізно, РФ треба "поставити на місце" - Зеленський

Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що час "заспокоювати" керівництво Росії пройшло, а зараз весь світ повинен "поставити його на місце".

В ході виступу на 19-му азіатському саміті з безпеки Shangri-La Dialogue він підкреслив, що Україна поважає міжнародне право, суверенітет і територіальну цілісність кожної держави.

"Але, будь ласка, не забувайте, що війна ведеться на нашій території. Це війна на нашій землі. Тому ми чинимо тиск на Росію, на нашу землю. Вже не треба заспокоювати військово-політичне керівництво Російської Федерації. Вже занадто пізно. Нам потрібні були превентивні санкції, коли з ними потрібно було говорити щодня, впроваджувати конкретні фінансово-економічні санкції до повномасштабного вторгнення", - сказав глава держави.

"Тепер немає сірої зони. Якщо ви зараз за мир, то ви підтримуєте Україну, якщо ви підтримуєте цю конкретну війну, то ви знаходите взаєморозуміння з Російською Федерацією. Ось і все. Занадто пізно це обговорювати. Це політична гра і не більше того. І я думаю, що сьогодні весь світ повинен поставити на місце керівництво Росії. І їх місце - на їх території. І там вони повинні жити, і вирішувати, що їм робити", - додав Зеленський.

читайте такожНа великому форумі в Азії Зеленський жорстко розкритикував РФ: з'явився фейк про демарш делегації КНР

Нагадаємо, раніше з'явився фейк про те, що під час виступу Зеленського нібито зал покинула китайська делегація.

Разом з тим з'явилося спростування цієї інформації - ніхто не залишав залу під час виступу президента України Володимира Зеленського на азіатському саміті з безпеки Shangri La Dialogue.

Читайте ще: