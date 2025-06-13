Нацполіція проводить понад 500 обшуків по всій Україні: у чому причина

Більше деталей озвучать після завершення всіх слідчих дій.

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Операція Нацполіції / колаж: Главред, фото: Нацполіція

Коротко:

Нацполіція проводить масштабну спецоперацію з понад 500 обшуками

Операція триває по всій Україні

Мета заходів - зменшення ризиків для громадян, запобігання злочинам

В Україні проводять понад 500 обшуків у рамках масштабної спецоперації Національної поліції, спрямованої на боротьбу з незаконним обігом зброї та боєприпасів. Про це йдеться у Telegram-каналі Національної поліції України.

Зазначається, що операція триває по всій країні та реалізується у взаємодії з Офісом Генерального прокурора і іншими правоохоронними органами.

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Також відомо, що мета заходів - зменшення ризиків для громадян, запобігання злочинам.

"Вказані дії спрямовані на підвищення рівня безпеки у суспільстві, запобігання злочинам, пов’язаним із використанням нелегальної зброї, а також її незаконного обігу", - йдеться у повідомленні.

Більше деталей правоохоронці обіцяють надати після завершення всіх слідчих дій.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 28 квітня наряд поліції прибув на виклик про сімейну сварку в Миколаївській області. Під час виконання обовʼязку, нападник кинув гранату в правоохоронців. Четверо поліцейських зазнали поранень, один із них помер від отриманих травм.

Також відомо, слідчі Головного управління Нацполіції у Тернопільській області затримали співробітників районного ТЦК та СП, які заробляли до 150 000 доларів щомісяця на схемах з військовозобов'язаними.

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Що таке Національна поліція України? Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

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