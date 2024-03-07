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На заводі в Череповці стався вибух: зруйновано цех із виробництва FPV

Яна Ставська
7 березня 2024, 15:47
Втрачено, за різними оцінками росЗМІ, від 100 до 200 вже готових дронів.
На заводі в Череповці стався вибух: зруйновано цех із виробництва FPV
Існує дві версії вибухів на заводі / Колаж Главреда. Фото: 10 окрема гірничо-штурмова бригада "Едельвейс", скріншот відео

На металургійному комбінаті в Череповці в четвер, 7 березня, прогримів вибух. Російські ЗМІ розкрили відразу дві версії - удар по підприємству безпілотником і диверсію.

Згідно з інформацією прес-служби, на комбінаті стався "технологічний інцидент у доменному виробництві", і обставини події з'ясовують. Після інциденту один з агрегатів довелося вивести на "запланований раніше ремонт".

Виведена з ладу доменна піч і зруйнований цех із FPV

Як пише Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", працівники заводу говорять про виведену з ладу доменну піч і про те, що пресслужба "Северстали" бреше. Місцеве видання "ГородЧе" писало, що вибух пролунав на підприємстві о 5:40 ранку і він був, за словами працівників, пов'язаний з атакою БПЛА.

відео дня

"У районі четвертої печі влучили в АБК 4, вибило шибки в галереї, в конторі, навколо осколки і частини від безпілотника, бачили пропелери. Я в тій душовій переодягаюся, проходили повз, бачили всю цю справу, але щодо пропелера казало начальство, поки там стояли. Усе обгороджено. Поки що така інфа", - цитує видання одного зі співрозмовників.

Що таке Северсталь

Череповецький металургійний комбінат - другий за величиною сталеливарний комбінат Росії. Підприємство випускає найширший серед російських металургійних підприємств сортамент продукції.

Інший Telegram-канал, наближений до російських силовиків, "Кремлівська табакерка" стверджує, що вибухом зруйновано цех із виробництва FPV для російських окупантів. А сам вибух - нібито наслідки закладеної заздалегідь бомби. Розглядається версія диверсії.

Втрачено, за різними оцінками пропагандистських ресурсів, від 100 до 200 одиниць майже готової і готової продукції.

Вони пишуть, що дрони виробляла приватна компанія, яка орендувала там приміщення й уклала контракт із Міноборони РФ.

Це третій великий металургійний завод у Росії, який атакували безпілотники. До цього було атаковано комбінати в Липецькій і Курській областях.

Вибухи у Росії

Раніше Главред писав, як 5 березня у Бєлгородській області прогриміли потужні вибухи. Зайнялося три резервуари на нафтобазі в селі Довге під Білгородом після падіння БПЛА.

7 лютого в російському Іжевську пролунав потужний вибух поблизу підприємства ВПК. У пропагандистських ЗМІ писали, що причиною потужного вибуху стали випробування ракетних двигунів на Воткінському заводі. Водночас у МНС Росії стверджували, що причиною вибуху на заводі стали "пересічні технічні роботи".

Нещодавно керівник ГУР Кирило Буданов припустив, що атак безпілотників на російську інфраструктуру може стати більше.

"Гіпотетично існує план, за яким все це відбувається. І я вважаю, що цей план включає всі основні об'єкти критичної інфраструктури та об'єкти військової інфраструктури Російської Федерації", - зазначив він.

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